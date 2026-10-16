अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की विदेश में लेंगे सात फेरे? चेन्नई में रिसेप्शन होने की खबर

अनिरुद्ध रविचंदर, जिन्होंने 'जवान', 'जेलर' और हालिया 'जेलर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने बेहतरीन संगीत से धमाल मचाया है, भारतीय सिनेमा के शीर्ष संगीतकारों में गिने जाते हैं। वहीं, काव्या मारन बिजनेस जगत और आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की एक जानी-पहचानी हस्ती हैं। दोनों ही दिग्गज परिवारों के बीच इस संभावित रिश्ते की खबरों ने उनके फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ये रिपोर्ट्स सच साबित होती हैं या फिर यह महज एक अफवाह बनकर रह जाती है। फिलहाल, सभी की निगाहें अनिरुद्ध और काव्या के आधिकारिक बयान पर टिकी हैं।