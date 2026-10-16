अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की विदेश में लेंगे सात फेरे? चेन्नई में रिसेप्शन होने की खबर

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की चर्चा तेज (Photo Source- Instagram/@anirudhofficial)
Anirudh Ravichandar Kavya Maran wedding: साउथ इंडस्ट्री के फेमस संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर (Anirudh Ravichandar) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ काव्या मारन (Kavya Maran) एक बार फिर अपनी कथित शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दोनों के रिश्ते और शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। इंटरनेट पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चर्चा है कि कपल इसी साल 11 नवंबर, 2026 को ग्रीस में सात फेरे लेने की योजना बना रहे हैं, वहीं रिसेप्शन की तारीख भी सामने आ रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स और तेलुगु360 द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, अनिरुद्ध और काव्या की शादी की तैयारियां गुप्त रूप से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि काव्या के पिता और सन पिक्चर्स के चेयरमैन कलानिधि मारन ने इस खास समारोह के लिए वीआईपी मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थलपति विजय और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसी बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।
अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि 11 नवंबर को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग संपन्न होने के बाद, यह जोड़ा चेन्नई के किसी पांच सितारा होटल में 14 नवंबर को दोस्तों और इंडस्ट्री के चुनिंदा मेहमानों के लिए एक शानदार रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले जून 2026 में अनिरुद्ध के चाचा और अभिनेता वाईजी महेंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके रिश्ते की ओर इशारा किया था, जिसके बाद से इन अफवाहों को और हवा मिल गई थी।
हालांकि, साल 2025 में जब ऐसी खबरें पहली बार सामने आई थीं, तब खुद अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया पर 'एक्स' के जरिए इन अफवाहों पर हंसते हुए विराम लगाने की कोशिश की थी और लिखा था, "शादी? हाहा… शांत हो जाओ दोस्तों, अफवाहें फैलाना बंद करो।"
अनिरुद्ध रविचंदर, जिन्होंने 'जवान', 'जेलर' और हालिया 'जेलर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने बेहतरीन संगीत से धमाल मचाया है, भारतीय सिनेमा के शीर्ष संगीतकारों में गिने जाते हैं। वहीं, काव्या मारन बिजनेस जगत और आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की एक जानी-पहचानी हस्ती हैं। दोनों ही दिग्गज परिवारों के बीच इस संभावित रिश्ते की खबरों ने उनके फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ये रिपोर्ट्स सच साबित होती हैं या फिर यह महज एक अफवाह बनकर रह जाती है। फिलहाल, सभी की निगाहें अनिरुद्ध और काव्या के आधिकारिक बयान पर टिकी हैं।
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