Gen Z पर अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने दिया बयान, CJP आंदोलन के बीच बोलीं- माता-पिता की दी गई शिक्षा का सही इस्तेमाल करें

Isha Koppikar On Gen Z: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर (Isha Koppikar) अक्सर आंदोलन हो या विवाद अपनी राय खुलकर रखती नजर आती हैं। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी (Generation Z) पर बेबाक बयान दिया है। ईशा ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में जहां युवा सोशल मीडिया और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं उससे उन्हें बचना चाहिए और किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ ही अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उनका यह बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।