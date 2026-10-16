एकता कपूर का शो ठुकराने पर ऐसा हुआ था काजी तौकीर का हाल, ‘बिग बॉस 20’ में किया बड़ा खुलासा

काजी ने बताया कि उस समय वह सीधे तौर पर एकता कपूर को मना नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने अनुपमा नाम की एक महिला के जरिए अपना फैसला उन तक पहुंचाया और बहाना बनाया कि वह पहले से ही एक फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। हालांकि, इस फैसले के बाद जो हुआ, उसने काजी को हैरान कर दिया था। उस दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैं सुबह नाश्ता कर रहा था उस समय मैंने देखा खबरे चल रही थीं, काजी ने एकता कपूर को छोड़ दिया। काजी के पास अभी और भी बड़े काम हैं।' यह पेपर ऐसा ही है, मीडिया ऐसा ही है। उस टाइम क्लेरिफिकेशन करने के हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। मैं हो गया बदनाम।"