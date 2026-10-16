गरबा इवेंट से मुस्लिमों को जबरन निकालने पर लोकगायक आदित्य गढ़वी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरा मंच संगीत और भक्ति के लिए है

Muslims In Garba Event: गुजराती लोक गायक आदित्य गढ़वी ने अहमदाबाद में हुए गरबा कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम और गैर-हिंदू लोगों को कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए कहे जाने के विवाद पर अपनी सफाई दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आदित्य गढ़वी ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में की गई ये घोषणा उनकी अनुमति या सहमति से नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उनका मंच संगीत और भक्ति के लिए है और जो भी लोग मां अम्बे के प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ गरबा करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।