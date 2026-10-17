‘वो शाहरुख थोड़ी है जो बोलेगी मां कहती है तो लगाओ तिलक’, फराह खान के तिलक विवाद पर आए लोगों के रिएक्शन्स

Farah Khan Tilak Controversy: कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। फराह खान अपने फूड ब्लॉग और सोशल मीडिया वीडियो के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन इस बार एक इवेंट में उनके स्वागत का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वीडियो में फराह माथे पर तिलक लगाने से इनकार करती नजर आ रही हैं। इसके बाद कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ लोगों ने उनके फैसले का बचाव भी किया।