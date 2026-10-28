28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘Akka’ सीरीज से जीनत अमान का है खास कनेक्शन, राधिका आप्टे ने खुद किया खुलासा

Radhika Apte Akka Look: अंधाधुंध एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने खुलासा किया है कि उनकी आने वाली सीरीज 'अक्का' में उनका लुक के दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान के अंदाज से प्रेरित है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 28 Oct 2026, 1:05 PM IST

Radhika Apte Akka Web Series

राधिका आप्टे ने अपकमिंग सीरीज अक्का पर किया खुलासा। (फोटो सोर्स: instagram- radhikaofficial)

Radhika Apte Akka Look Zeenat Aman Connection: एक्ट्रेस राधिका आप्टे की 'अक्का' दक्षिण भारत की एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित एक पीरियड क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी भवानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो वहां राज करती है। बता दें कि इस सीरीज में राधिका आप्टे भवानी की दुश्मन 'रुद्रा' का किरदार निभा रही हैं, जो एक बेरहम बागी है और ​​जिसकी नजर भवानी की जमीन और विरासत पर है।

हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने बताया, "जब मैं अपने कॉस्ट्यूम और हेयरस्टाइल पर काम कर रही थी, तो मैंने जीनत अमान के बाल, उनके फ्रिंज और बाकी चीजों को देखा। और हमने उनके उस लुक को एक किरदार के कॉस्ट्यूम और हेयरस्टाइल के लिए एक रेफरेंस के तौर पर देखा।" एक्ट्रेस ने आगे कहा, "हमने जो कपड़े चुने और मैंने जो विग पहनी है, वह सब उस दौर की याद दिलाते हैं। क्योंकि मेरा किरदार भी बॉम्बे से है, इसलिए कुछ रेफरेंस जीनत अमान के ऑन-स्क्रीन किरदारों से लिए गए हैं।"

अक्का' के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि सीरीज में मेरे किरदार की दुनिया में महिलाओं का दबदबा है और यही वजह थी जो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। इस सीरीज में सत्ता, विरासत, वफादारी, परिवार और बदले की कहानी दिखाई गई है। इसे धर्मराज शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है।

उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह पूरी तरह से एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन इसे बहुत बारीकी से बनाने के लिए काफी मेहनत की गई है। कागज पर यह सीरीज और भी लंबी थी, सिर्फ पांच एपिसोड की नहीं। उन्होंने काफी रिसर्च की है और हर चीज को बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए, यह बिल्कुल असली लगती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।"

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "इसमें हर चीज को एक खास स्टाइल के साथ पेश किया गया है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। और भले ही यह महिलाओं पर केंद्रित कहानी है, लेकिन इसे एक गैंगस्टर ड्रामा के रूप में पेश करने में कोई समझौता नहीं किया गया है। यह उन गैंगस्टर्स की कहानी है जिनके पास सत्ता है, और यह उनकी विरासत के बारे में है, वो अपनी विरासत को बचाने के लिए क्या-क्या करते हैं और इसका क्या मतलब है।"

राधिका आप्टे ने हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान फिल्मों को लेकर कमर्शियल अनिश्चितता के बारे में बात की

एक्ट्रेस ने कहा कि आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे जाने-माने स्टार्स के पास बॉक्स ऑफिस पर वह पकड़ है जिससे प्रोड्यूसर्स को थिएटर में फिल्मों को रिलीज करने का भरोसा मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी अच्छी बनी फिल्म भी पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बावजूद कमर्शियली स्ट्रगल कर सकती है, जिससे इंडस्ट्री में महिला प्रधान फिल्मों को लगातार आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।

'अक्का' में अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं राधिका आप्टे?

राधिका आप्टे का मानना ​​है कि एक अच्छे इंसान का किरदार निभाने के बजाय, नैतिक रूप से जटिल (moral complexity वाले) किरदार को निभाना कहीं ज़्यादा "दिलचस्प" होता है। "एक बहुत अच्छे इंसान का किरदार निभाने के मुकाबले, यह कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। इस शो की सबसे मज़ेदार बात यह है कि भवानी मुख्य किरदार है और अपनी विरासत को बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। इसलिए, वह बिल्कुल भी 'बहुत अच्छी' या 'सीधी-सादी' नहीं है। और, रुद्र का भी अपना एक मिशन है," उन्होंने कहा।

OTT की बिग बॉस हैं राधिका आप्टे

राधिका आप्टे OTT प्लेटफॉर्म्स पर बहुत काम किया है, जिनमें 'पार्च्ड', 'लस्ट स्टोरीज 3', 'साली मोहब्बत', 'मिसेज अंडरकवर', 'मोनिका ओ माय डार्लिंग' जैसी फिल्में और 'सेक्रेड गेम्स' और 'घूल' जैसे OTT शो शामिल हैं।

कब और कहां देख पाएंगे अक्का

बता दें कि यश राज फिल्म्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, 'अक्का' का प्रीमियर 30 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा।

लव गिल के सपोर्ट में आईं बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- ‘सिर्फ उन्हें ही क्यों दोष दिया जा रहा है?

ये भी पढ़ें
Isha Rikhi Supports Love Gill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

28 Oct 2026, 1:05 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘Akka’ सीरीज से जीनत अमान का है खास कनेक्शन, राधिका आप्टे ने खुद किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

लव- स्काउट विवाद पर फूटा काजी तौकीर के भाई का गुस्सा, काश्वी पर साधा तीखा निशाना, बोले- मैनिपुलेशन पीक पर है

Qazi Touqeer Brother Qazi Touseef Dig Love gill and ScoutOP allegation said Manipulation is at its peak
OTT

लव गिल के सपोर्ट में आईं बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी, बोलीं- ‘सिर्फ उन्हें ही क्यों दोष दिया जा रहा है?

Isha Rikhi Supports Love Gill
OTT

‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

Mary Kom Biopic
OTT

‘ऐसे भाई-बहन नहीं होते, सलमान सर ने भी चेतावनी दी थी’, लव- स्काउट के रिश्ते पर मैरी कॉम ने दिया बयान

Mary Kom dig on Love Gill and ScoutOP brother sister bond said Salman Sir had also issued warning
OTT

‘किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं’, लव गिल पर विवादित टिप्पणी के बाद काश्वी का बड़ा बयान

ScoutOP Girlfriend Kaashvi Hiranandani Clarifies and apologies to Love Gill after character assassination
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.