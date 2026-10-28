‘Akka’ सीरीज से जीनत अमान का है खास कनेक्शन, राधिका आप्टे ने खुद किया खुलासा

हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में राधिका आप्टे ने बताया, "जब मैं अपने कॉस्ट्यूम और हेयरस्टाइल पर काम कर रही थी, तो मैंने जीनत अमान के बाल, उनके फ्रिंज और बाकी चीजों को देखा। और हमने उनके उस लुक को एक किरदार के कॉस्ट्यूम और हेयरस्टाइल के लिए एक रेफरेंस के तौर पर देखा।" एक्ट्रेस ने आगे कहा, "हमने जो कपड़े चुने और मैंने जो विग पहनी है, वह सब उस दौर की याद दिलाते हैं। क्योंकि मेरा किरदार भी बॉम्बे से है, इसलिए कुछ रेफरेंस जीनत अमान के ऑन-स्क्रीन किरदारों से लिए गए हैं।"