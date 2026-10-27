‘ऐसे भाई-बहन नहीं होते, सलमान सर ने भी चेतावनी दी थी’, लव- स्काउट के रिश्ते पर मैरी कॉम ने दिया बयान

Mary Kom On Love Gill and ScoutOP relationship: टीवी का बड़ा रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के घर में हर दिन नए रिश्ते बनते और बिगड़ते नजर आते हैं। इन दिनों शो के कंटेस्टेंट स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल के बीच की बॉन्डिंग को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सितारों तक जोरदार चर्चाएं हो रही हैं। दोनों भले ही अपने रिश्ते को भाई-बहन का नाम देते आए हैं, लेकिन घर के अंदर उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब इस पूरे विवाद पर घर से बेघर हुई देश की शान और दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम (Mary Kom) ने भी खुलकर अपनी राय रखी है और इस रिश्ते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।