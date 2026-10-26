‘बेटी के चरित्र हनन को देख टूटा परिवार’, लव गिल की टीम का फूटा गुस्सा , समाज के दोहरे मापदंडों पर उठाए सवाल

सोचिए, एक मां घर पर बैठी है और बेबस होकर देख रही है कि दुनिया उसकी पाली-पोसी बेटी को कितनी बेरहमी से बदनाम कर रही है। सोचिए, वह देख रही है कि एक पुरुष की बेकाबू भावनाओं का दोष उसकी बेटी पर मढ़ा जा रहा है, जबकि मौके का फायदा उठाने वाले इन्फ्लुएंसर और शोहरत के भूखे लोग उसकी तकलीफ को लाइक्स, व्यूज और हेडलाइंस पाने के लिए 'कंटेंट' में बदल रहे हैं। क्या हमने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी है? क्या हमें इस बात की कोई परवाह भी है कि जब किसी इंसान को इतनी बेरहमी से कुचल दिया जाता है, तो उसकी आत्मा पर क्या गुजरती है?