‘वीकेंड का वार’ में काजी तौकीर पर भड़के सलमान खान, स्काउटओपी के कान में थूकने पर लगाई फटकार

इसके बाद स्काउट ने जब काजी से इस पर सवाल किया, तो काजी ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन जब नकुल ने काजी के इस अजीब स्पष्टीकरण को चुनौती दी, तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि नकुल और गुल्लू के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस झड़प के दौरान दोनों का कॉलर तक पकड़ लिया गया और गुल्लू का स्वेटर भी फट गया। स्थिति को संभालने के लिए स्काउटओपी, मनीष गोयल, आसिफ खान और यंग डीएसए जैसे कंटेस्टेंट्स को बीच-बचाव करना पड़ा। इस दौरान माही विज को भी गुस्से में नकुल पर चिल्लाते देखा गया, जिससे बाहर दर्शकों के बीच भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है।