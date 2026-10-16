20 साल पुरानी गलतफहमी पर काजी तौकीर ने तोड़ी चुप्पी, एकता कपूर ने कमेंट में लिखा- ‘Winner’

काजी तौकीर ने 2005 की एक घटना का जिक्र किया, जब वे लगभग 20 साल के थे। 'फेम गुरुकुल' जीतने के बाद, उन्हें प्रोड्यूसर एकता कपूर की तरफ से एक टीवी शो का ऑफर मिला था। आम्रपाली दुबे से बात करते हुए अपनी मुलाकात को याद करते हुए काजी ने कहा, "टीवी मैंने कभी किया नहीं। टीवी का मौका बहुत बड़ी थी। मैं खुशकिस्मत थी जिसके लिए एकता कपूर जी 2005 में आईं और उन्होंने कहानी सुनाई।" उन्होंने खुलासा किया कि एकता ने एक रॉकस्टार चरित्र का वर्णन किया था, लेकिन वह भूमिका को ठीक से समझने के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैं सिर्फ उनकी अंगुठियां देख रहा था। रॉकस्टार का पूरा किरदार एकता जी मुझे सुना रही थीं।"