20 साल पुरानी गलतफहमी पर काजी तौकीर ने तोड़ी चुप्पी, एकता कपूर ने कमेंट में लिखा- ‘Winner’

काजी तौकीर की पोस्ट पर एकता कपूर किया कमेंट। (फोटो सोर्स: instagram- @ektarkapoor and @qazitouqeer_official)
Qazi Touqeer Ekta Kapoor: 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट एपिसोड में, काजी तौकीर ने बताया कि कैसे 20 साल की उम्र में उन्होंने प्रोड्यूसर एकता कपूर के एक टीवी ऑफर को ठुकरा दिया था। अपनी इस सफाई के बाद, काजी की टीम ने सोशल मीडिया पर बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 20 साल पुरानी गलतफहमी अब खत्म हो गई है। एकता कपूर ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दी।
एकता ने पोस्ट पर 'विनर' और साथ में एक लाल दिल वाला इमोजी बनाकर कमेंट किया। उनके इस एक शब्द के जवाब ने तुरंत सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया। कई लोगों ने इसे इस बात का अंत माना कि "काजी ने एकता को धोखा दिया था।" वीडियो शेयर करते हुए काजी की टीम ने लिखा, "20 साल बाद, एक गलतफहमी आखिरकार दूर हो गई। वक्त बदल गया, साल बीत गए, लेकिन काजी के दिल की वह मासूमियत आज भी वैसी ही है।"
इस पर रिएक्शन देते हुए, एक यूजर ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "काजी ने साफ किया कि उन्होंने कभी एकता कपूर मैम का अनादर नहीं किया था, और मीडिया ने बस एक गलत कहानी बना दी थी। आज, खुद एकता मैम ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर 'विनर' कमेंट किया है! कभी-कभी, सही इंसान का बस एक शब्द ही पूरी गलत कहानी को चुप कराने के लिए काफी होता है।"
काजी तौकीर ने 2005 की एक घटना का जिक्र किया, जब वे लगभग 20 साल के थे। 'फेम गुरुकुल' जीतने के बाद, उन्हें प्रोड्यूसर एकता कपूर की तरफ से एक टीवी शो का ऑफर मिला था। आम्रपाली दुबे से बात करते हुए अपनी मुलाकात को याद करते हुए काजी ने कहा, "टीवी मैंने कभी किया नहीं। टीवी का मौका बहुत बड़ी थी। मैं खुशकिस्मत थी जिसके लिए एकता कपूर जी 2005 में आईं और उन्होंने कहानी सुनाई।" उन्होंने खुलासा किया कि एकता ने एक रॉकस्टार चरित्र का वर्णन किया था, लेकिन वह भूमिका को ठीक से समझने के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैं सिर्फ उनकी अंगुठियां देख रहा था। रॉकस्टार का पूरा किरदार एकता जी मुझे सुना रही थीं।"
काजी ने बताया कि उन्होंने अंततः इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही एक फिल्म के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि, उनके निर्णय को मीडिया में नेगटिव तरीके से पेश किया गया, रिपोर्टों से पता चला कि उन्होंने एक बड़े ऑफर के लिए एकता को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, "मैं सुबह नाश्ते में देख रहा हूं, 'काजी ने एकता कपूर को छोड़ दिया। काजी के पास तलने के लिए एक बड़ी मछली है।'"
उन्होंने कहा कि उस समय कहानी का अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए उनके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। उन्होंने कहा, "उस समय स्पष्टीकरण देने के लिए थोड़ी देर थी कि हमारे पास सोशल मीडिया है। हो गया बदनाम, बन गया अहंकारी," उन्होंने यह बताते हुए कहा कि इस घटना ने उनकी सार्वजनिक छवि को कैसे प्रभावित किया। काजी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह एकता का सम्मान करते हैं और उनका अपमान करने या उन्हें धोखा देने का उनका इरादा कभी नहीं था।
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