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सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री से शुरू होगा ‘कॉफी विद करण 9’?, फैंस को मिल सकता है 90s का नॉस्टैल्जिया

Karisma Kapoor Surprise Entry Koffee With Karan 9: 'कॉफी विद करण' के 9वें और आखिरी सीजन के प्रीमियर एपिसोड में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर भी नजर आ सकती हैं। इस खबर के बाद से दर्शकों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 14, 2026

Karisma Kapoor Surprise Entry Koffee With Karan 9

कॉफी विद करण में साथ नजर आएंगे सलमान खान और करिश्मा कपूर! (फोटो सोर्स: instagram- @karanjohar and IMDb)

Karisma Kapoor Surprise Entry Koffee With Karan 9: करण जोहर के चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' का आखिरी सीजन आज यानी 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान अकेले गेस्ट के रूप में आने वाले थे, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब इस एपीसोड में एक नया ट्विस्ट जुड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां सलमान खान अकेले इस शो में नजर आने वाले थे, वहीं, अब 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक करिश्मा कपूर भी इस सीजन के पहले एपिसोड का हिस्सा बनने वाली हैं।

सलमान के एपिसोड में करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री से लगेगा 90s का नॉस्टैल्जिया का तड़का? (Karisma Kapoor Surprise Entry in Koffee With Karan 9)

'कॉफी विद करण' के 9वें और आखिरी सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत धमाकेदार होने वाला है। सलमान खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों और चाहने वालों को मस्ती और मजाक के साथ 90 के दशक में ले जाने वाली है, जिसके चलते फैंस इस एपिसोड का बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस एपिसोड में करिश्मा कितनी देर के लिए नजर आएंगी।

फिर साथ नजर आएगी सलमान खान और करिश्मा कपूर की सुपरहिट जोड़ी

बॉलीवुड फिल्मों में सलमान खान और करिश्मा कपूर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। बता दें कि दोनों कलाकार साल 1992 में 'जागृति' और 'निश्चय' में पहली बार नजर आये थे। इसके बाद उन्होंने 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। इसके अलावा सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं में भी स्क्रीन शेयर की है, लेकिन इस फिल्म में सलमान खान की जोड़ी सोनाली बेंद्रे के साथ थी,जबकि करिश्मा, सैफ अली खान के ऑपोजिट नजर आयीं थीं।

प्रीमियर एपिसोड में अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात करेंगे सलमान

'कॉफी विद करण' का ये नया सीजन 14 अक्टूबर से जियो-हॉटस्टार पर हर बुधवार स्ट्रीम होगा। करिश्मा की सरप्राइज एंट्री के साथ-साथ इस प्रीमियर में सलमान अपनी पर्सनल जिंदगी पर भी बात करेंगे और पहली बार पिता बनने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर करेंगे।

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Updated on:

14 Oct 2026 01:44 pm

Published on:

14 Oct 2026 01:35 pm

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