सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री से शुरू होगा ‘कॉफी विद करण 9’?, फैंस को मिल सकता है 90s का नॉस्टैल्जिया

Karisma Kapoor Surprise Entry Koffee With Karan 9: करण जोहर के चर्चित टॉक शो 'कॉफी विद करण 9' का आखिरी सीजन आज यानी 14 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। शो के पहले एपिसोड में सलमान खान अकेले गेस्ट के रूप में आने वाले थे, जिसका प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब इस एपीसोड में एक नया ट्विस्ट जुड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां सलमान खान अकेले इस शो में नजर आने वाले थे, वहीं, अब 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक करिश्मा कपूर भी इस सीजन के पहले एपिसोड का हिस्सा बनने वाली हैं।