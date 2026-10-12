कौन हैं जतिन प्रताप सिंह? जिनकी ‘बिग बॉस 20’ में वाइल्ड कार्ड एंट्री की उड़ रही है अफवाह, एक शो में रह चुके हैं जज

Who is Jatin Pratap Singh: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस रविवार 'वीकेंड का वार' के दौरान होस्ट सलमान खान ने दर्शकों को दो नए वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स- अनुपमा फेम अभिनेता मनीष गोयल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल से मिलवाया था। इन दोनों की एंट्री के बाद अब शो में एक और नए चेहरे के शामिल होने की जोरदार चर्चा चल रही है। खबरों के मुताबिक, जतिन प्रताप सिंह (Jatin Pratap Singh) जल्द ही शो में बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री ले सकते हैं। आइये जानते हैं कौन है ये...