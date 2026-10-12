Bigg Boss 20: वाइल्ड कार्ड एंट्री करते ही नकुल ढुल ने स्काउट को दी सलाह, लव गिल को लेकर बोले- रख थोड़ा डिस्टेंस

Nakul Dhull Wildcard Entry in Bigg Boss 20: विवादों, ड्रामे और मनोरंजन से भरपूर सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में खेल अब और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। शो के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में दर्शकों को एक के बाद एक कई बड़े सरप्राइज मिले हैं। अभिनेता मनीष गोयल के बाद अब फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल (Nakul Dhull) ने बतौर वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की है। नकुल घर के सदस्यों के साथ बातचीत बढ़ाते दिखे। ऐसे में उन्होंने स्काउट ओपी को लव गिल के बारे में एक सलाह दी। उन्होंने दोनों का रिश्ता बाहर क्या और कैसा नजर आ रहा है वो सब बताया।
बिग बॉस के घर में वाइल्डकार्ड के जरिए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए नकुल ढुल ने गेम की रणनीतियों पर खुलकर बात की। इसी दौरान बातचीत करते हुए नकुल ने कंटेस्टेंट स्काउट को खेल से जुड़ी कुछ अहम सलाह दी। नकुल ने उन्हें लव गिल और उनके बॉन्ड को लेकर भी बताया।
नकुल और स्काउट आपस में बात कर रहे थे। तब स्काउट ने नकुल से पूछा कि तू कुछ एपिसोड बाहर देखकर आया था? या कुछ अपडेट लेकर आया है। तब नकुल ने स्काउट से कहा कि मैं एक सलाह दे सकता हू तू जो वो लड़की है लव गिल से थोड़ा डिस्टेंस रख। तब स्काउट ने पूछा क्या बाहर नाम जुड़ रहा है? तो नकुल ने कहा कि नहीं नाम नहीं जुड़ रहा क्योंकि तुम उसे बहन बोल रहे हो और जिसे जोड़ना है वो तो कुछ भी जोड़ सकता है। बस थोड़ी दूरी रख।"
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