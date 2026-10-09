‘क्या मरने के बाद व्यक्ति शोषण करने वाला नहीं रहता?”, नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता के तीखे पोस्ट वायरल

Tanushree Dutta Post after Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें बुधवार रात गोवा में कार्डियक अरेस्ट आया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस खबर ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है वहीं, पूरा देश और फिल्म जगत उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच साल 2018 के #MeToo आंदोलन में नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाने वाली पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं।