9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘क्या मरने के बाद व्यक्ति शोषण करने वाला नहीं रहता?”, नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता के तीखे पोस्ट वायरल

Tanushree Dutta Post: अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनपर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर कई विवादित स्टोरीज पोस्ट की हैं। इससे पहले उन्होंने अभिनेता के लिए ईविल डेड शब्द का इस्तेमाल किया था।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 09, 2026

Tanushree Dutta Post after Nana Patekar Death said evil dead and my life is hopefully on track

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर किए पोस्ट (Photo Source- Instagram/iamtanushreeduttaofficial)

Tanushree Dutta Post after Nana Patekar Death: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हें बुधवार रात गोवा में कार्डियक अरेस्ट आया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस खबर ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है वहीं, पूरा देश और फिल्म जगत उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच साल 2018 के #MeToo आंदोलन में नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाने वाली पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं।

नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता ने पहले उन्हें ईविल डेड कहा था फिर परिवार के प्रति संवेदना जताई थीं। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। अब इसी बीच तनुश्री ने एक के बाद एक कई इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने नाम लिए बिना दिवंगत अभिनेता और अपने पुराने विवाद पर बेहद तीखे तंज कसे हैं।

तनुश्री दत्ता ने पोस्ट में की शोषण पर बात

तनुश्री दत्ता ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में मौत के बाद व्यक्ति की छवि पर सवाल उठाते हुए लिखा, "क्या मरने के बाद कोई व्यक्ति अब्यूजर (शोषण करने वाला) नहीं रह जाता? क्या उनके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान भी खत्म हो जाता है? जो लोग इस शोषण और उत्पीड़न से गुजरे हैं, उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता।"

इसके तुरंत बाद तनुश्री ने अपनी दूसरी और तीसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में ईश्वर के न्याय और अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "एक सच ये भी है, आखिरी बाजी भगवान के हाथों में ही होती है।" तीसरी स्टोरी में और अधिक आक्रामक रुख अपनाते हुए उन्होंने लिखा, "जिन्होंने मेरी फील्डिंग सेट की थी… सुना है भगवान याद आ रहे हैं तुमको… थोड़ा इंतजार करो… "कुल देवता" भी याद आएंगे..!!"

तनुश्री दत्ता ने ईविल डेड पर भी दी प्रतिक्रिया

अपनी चौथी स्टोरी में तनुश्री ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बताते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, "यह तो कमाल है! आज मेरी कहानी की टाइमलाइन में जबरदस्त हलचल मची है। ईविल डेड (Evil is Dead) और उम्मीद है कि मेरी जिंदगी अब बेहतर चीजों की ओर बढ़ रही है!"

तनुश्री दत्ता के ये एक के बाद एक आए तीखे पोस्ट्स अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां कुछ लोग उनके पुराने दर्द को समझते हुए समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स दिवंगत अभिनेता के निधन के समय ऐसी बयानबाजी को अनुचित बता रहे हैं।

सुबह 5:20 बजे हुआ था नाना पाटेकर का निधन

बता दें, गुरुवार 8 अक्टूबर तड़के गोवा स्थित आवास पर अचानक सीने में दर्द के बाद नाना पाटेकर बेहोश हो गए थे। जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल लेकर जाया गया था। जहां डॉक्टरों ने लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

सूर्यास्त के बाद और इतनी जल्दबाजी में क्यों हुआ नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार? बेटे ने बताया कारण

ये भी पढ़ें
nana patekar son malhar reveals reason why father last rites Thursday night so hurry

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2026 10:20 am

Published on:

09 Oct 2026 09:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘क्या मरने के बाद व्यक्ति शोषण करने वाला नहीं रहता?”, नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता के तीखे पोस्ट वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कैंची धाम आओ तो पैदल आना’ भीड़ को लेकर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने शेयर किया वीडियो, दी सलाह

Khushboo Patani On Kainchi Dham Yatra
बॉलीवुड

नाना पाटेकर के निधन को लेकर पणजी पुलिस ने Unnatural Death केस किया दर्ज, लगी धारा 194, जानें क्यो?

Nana Patekar passed away after goa police register Unnatural Death case sector 194
बॉलीवुड

नाना पाटेकर के निधन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल हुए भावुक, पोस्ट में लिखी दिल की बात

Pakistani Cricketer Umar Akmal On Nana Patekar Death
बॉलीवुड

सूर्यास्त के बाद और इतनी जल्दबाजी में क्यों हुआ नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार? बेटे ने बताया कारण

nana patekar son malhar reveals reason why father last rites Thursday night so hurry
बॉलीवुड

तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर ‘इविल डेड’ वाले बयान पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- मरने के बाद तो छोड़ दे

Tanushree Dutta On Nana Patekar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.