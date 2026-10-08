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‘नाना पाटेकर जमीन पर पड़े थे बेहोश, 10 मिनट में पहुंचे हॉस्पिटल’ डॉक्टर का अभिनेता के निधन पर आया बयान

Nana patekar News: नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। अब उनके निधन पर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि जब वह उनके घर पहुंचे तो क्या हालात थे।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 08, 2026

Nana patekar death at 75 goa hospital doctor reveals actor lying unconscious on floor

Nana Patekar Death Doctor Statement: बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) सुबह गोवा में आखिरी सांल ली। वह 75 साल के थे। डोना पाउला स्थित अपने फ्लैट पर अचानक अचेत हो जाने के बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में मणिपाल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर ने पहला बयान दिया है और बताया है कि जब एक्टर के घर एंबुलेंस पहुंची थी तो क्या हालात थे।

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Updated on:

08 Oct 2026 11:08 am

Published on:

08 Oct 2026 11:08 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘नाना पाटेकर जमीन पर पड़े थे बेहोश, 10 मिनट में पहुंचे हॉस्पिटल’ डॉक्टर का अभिनेता के निधन पर आया बयान

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