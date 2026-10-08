‘नाना पाटेकर जमीन पर पड़े थे बेहोश, 10 मिनट में पहुंचे हॉस्पिटल’ डॉक्टर का अभिनेता के निधन पर आया बयान

Nana Patekar Death Doctor Statement: बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) सुबह गोवा में आखिरी सांल ली। वह 75 साल के थे। डोना पाउला स्थित अपने फ्लैट पर अचानक अचेत हो जाने के बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में मणिपाल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर डॉ. शेखर सालकर ने पहला बयान दिया है और बताया है कि जब एक्टर के घर एंबुलेंस पहुंची थी तो क्या हालात थे।