प्रोमो की शुरुआत में, कपिल शर्मा ने बताय कि आशुतोष और मनोज को एक साथ लाने में उनकी टीम को दो महीने लग गए, क्योंकि दोनों अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं। कपिल ने काम के प्रति आशुतोष राणा के जुनून की भी तारीफ की और मजाकिया अंदाज में कहा, "आप रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी से भी बेहतर जानते हैं।" प्रोमो में आशुतोष राणा के पैर छूते नजर आए कपिल शर्मा। बता दें कि एक्टर आशुतोष लोकप्रिय नाटक 'हमारे राम' में रावण का किरदार निभाते हैं।