Salman Khan Reveals on Yung DSA lie to Scout: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार फिर तीखी बहस और बयानबाजी देखने को मिली। 21 नवंबर के एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने गेमर स्काउट को लव गिल और कनिका मान के सामने यंग DSA के गर्लफ्रेंड को चीटिंग से जुड़ी बात का जिक्र करने पर फटकार लगाई। बिना रैपर का राज खोले सलमान ने स्काउट से कहा कि उन्हें इस बात का असर यंग की जिंदगी पर पड़ने के बारे में सोचना चाहिए था। जवाब में स्काउट ने भी सफाई दी, उन्होंने कहा कि उन्होंने नीचा दिखाने के इरादे से बात नहीं की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्काउट की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है।