इसके बाद बिग बॉस के निर्देश पर उदिति ने कंटेस्टेंट्स को उनके प्रदर्शन और ओवरऑल गेमप्ले के आधार पर रेटिंग दी। काजी को परफेक्ट 10/10 और अरिश्फा को 9/10 स्कोर मिला, जबकि माही को सबसे कम 1/10 रेटिंग दी गई। कम रेटिंग मिलने से निराश माही ने उदिति के आकलन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि राय अलग ढंग से भी रखी जा सकती थी, साथ ही गेम के दौरान सीक्रेट सिग्नल इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उदिति ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह ईमानदारी से बिग बॉस के निर्देशों का पालन कर रही थीं। 'बिग बॉस 20' हर रोज JioHotstar पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10:30 बजे देखा जा सकता है।