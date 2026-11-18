गौहर खान ने लव गिल को लेकर किया पोस्ट (Photo Source- Instagram/@gauaharkhan)
Gauahar Khan support love gill after troll: टेलीविजन के सबसे विवादित और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों रिश्तों के समीकरण और कंटेस्टेंट्स के बीच की कैमिस्ट्री को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। शो के अंदर स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल के बीच की नजदीकियों ने जहां एक तरफ काफी सुर्खियां बटोरी हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर लव गिल को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच, 'बिग बॉस' की एक्स विनर और जानी-मानी अभिनेत्री गौहर खान (Gauahar Khan) खुलकर लव गिल के समर्थन में उतर आई हैं। उनका पोस्ट वायरल हो रहा है।
गौहर खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लव और स्काउट के रिश्ते के खत्म होने के बाद शो के अंदर लव को निशाना बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि खेल के दौरान एक संतुलन होना बेहद जरूरी है। गौहर के मुताबिक, इस रिश्ते में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी ने किसी का इस्तेमाल किया हो, बल्कि दोनों के बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव यानी कनेक्शन था।
गौहर खान ने आगे लिखा कि स्थितियां वैसी नहीं थीं जैसा कि घर के बाकी सदस्य या बाहर के लोग पेश कर रहे हैं। अगर दो लोग दोस्त बने और आगे चलकर बात नहीं बन पाई, तो यह बहुत सामान्य बात है। लेकिन इसके लिए सिर्फ 'लव' को ही गलत इरादे वाला मानकर बार-बार निशाना बनाना और उसे दोषी ठहराना पूरी तरह से गलत है। गौहर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब घर के अंदर और बाहर लव गिल को लेकर लगातार तरह-तरह की बातें की जा रही हैं।
'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों ड्रामे की कोई कमी नहीं है। एक तरफ जहां स्काउटओपी और लव गिल के रिश्तों को लेकर घर के अंदर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाहर भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने भी इस मामले को और हवा दी थी। ऐसे में गौहर खान जैसी सीनियर और अनुभवी एक्स कंटेस्टेंट का खुलकर लव गिल के पक्ष में आना इस बात का संकेत है कि शो के अंदर का माहौल कितना जटिल हो चुका है। फैंस और दर्शक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले 'वीकेंड का वार' में इन बयानों और समर्थन का खेल पर क्या असर पड़ता है।
वहीं, इससे पहले गौहर खान ने लव गिल को आड़े हाथों लेते हुए खरी खोटी सुनाई थी। जब लव गिल ने कहा था कि उन्हें स्काउट के दिल में अपने लिए फीलिंग्स का पता नहीं था। उसी पर गौहर खान ने कहा था कि लव का यह दिखाना कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और इस तरह स्काउटओपी को मुश्किल में डालना बेहद 'अनकूल' और गलत है। गौहर ने सवाल उठाया कि जब बाहर की दुनिया और दर्शकों ने उन्हें इस स्थिति से पहले ही रूबरू करा दिया था, तो उन्होंने समय रहते दूरी क्यों नहीं बनाई? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब स्काउट सबसे ज्यादा मानसिक दबाव और कमजोर दौर से गुजर रहा था, तब भाई-बहन के रिश्ते की जिम्मेदारी कहां चली गई थी।
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