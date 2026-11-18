'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों ड्रामे की कोई कमी नहीं है। एक तरफ जहां स्काउटओपी और लव गिल के रिश्तों को लेकर घर के अंदर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाहर भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने भी इस मामले को और हवा दी थी। ऐसे में गौहर खान जैसी सीनियर और अनुभवी एक्स कंटेस्टेंट का खुलकर लव गिल के पक्ष में आना इस बात का संकेत है कि शो के अंदर का माहौल कितना जटिल हो चुका है। फैंस और दर्शक अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि आने वाले 'वीकेंड का वार' में इन बयानों और समर्थन का खेल पर क्या असर पड़ता है।