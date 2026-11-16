‘देशभक्ति पर सवाल उठाना कितना शर्मनाक है’, एंटी-नेशनल ट्रोलिंग पर काजी तौकीर के भाई का फूटा गुस्सा

Qazi Touqeer Brother Reaction on Anti-National Trolling: 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। काजी पर आरोप है कि रियलिटी शो के लेटेस्ट 'दीवाली स्पेशल' एपिसोड में जैस्मीन सैंडलास की परफॉरमेंस के दौरान काजी डांस नहीं कर रहे थे। जैस्मीन ने अपने कुछ मशहूर गाने गाए, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने काजी के डांस न करने पर उनकी आलोचना की। कुछ लोगों ने तो उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए।