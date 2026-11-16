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‘देशभक्ति पर सवाल उठाना कितना शर्मनाक है’, एंटी-नेशनल ट्रोलिंग पर काजी तौकीर के भाई का फूटा गुस्सा

Qazi Touqeer Brother Reaction: काजी तौसीफ ने अपने भाई और 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर का बचाव किया है। जैस्मीन सैंडलास की परफॉरमेंस पर काजी के कथित रिएक्शन को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। तौसीफ ने कुछ अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है कि वे काजी की छवि खराब करने के लिए AI से बना कंटेंट फैला रहे हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 16 Nov 2026, 1:31 PM IST

Qazi Touqeer Brother Reaction on Anti-National Trolling

Qazi Touqeer Brother Reaction on Anti-National Trolling: 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। काजी पर आरोप है कि रियलिटी शो के लेटेस्ट 'दीवाली स्पेशल' एपिसोड में जैस्मीन सैंडलास की परफॉरमेंस के दौरान काजी डांस नहीं कर रहे थे। जैस्मीन ने अपने कुछ मशहूर गाने गाए, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने काजी के डांस न करने पर उनकी आलोचना की। कुछ लोगों ने तो उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिए।

'देशद्रोही' बताए जाने पर काजी तौसीफ ने अपने भाई काजी तौकीर का किया बचाव

इस विवाद के बीच, काजी के छोटे भाई काजी तौसीफ उनके बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने उन लोगों की कड़ी आलोचना की है जो उनके भाई काजी की 'देशभक्ति' पर सवाल उठा रहे हैं, और चेतावनी दी है कि वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

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अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए, तौसीफ ने इस बात पर निराशा जताई कि उनके भाई को बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए AI से बना एक वीडियो फैलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी लीगल टीम ने उन्हें इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी है।

उन्होंने कहा, "मैं सोच भी नहीं सकता कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। पिछले दो दिनों से कुछ चीजें फैलाई जा रही हैं। हमारे देश के एक जाने-माने पब्लिकेशन ने AI का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया है, जिसका मकसद काजी को बदनाम करना और नीचा दिखाना है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है।"

काजी तौसीफ ने ट्रोल करने वालों को बताया 'घिनौना'

अपने भाई की देशभक्ति पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए तौसीफ ने कहा, "देशभक्ति पर सवाल उठाना, कितनी घिनौनी बात है?"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह विवाद सिर्फ फेक PR या हेरफेर से कहीं बढ़कर है। उन्होंने इस तरह के कंटेंट को फैलाए जाने को एक गंभीर मामला बताया। उन्होंने आगे कहा, "यह तो बस ऐसी-वैसी बात नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। अब सच में बहुत जरूरी समय आ गया है।"

काजी तौसीफ ने जताई निराशा

तौसीफ ने काजी के समर्थकों से अपील की कि वे इस प्रतियोगी के लिए अपना समर्थन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जो लोग काजी को निशाना बना रहे हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चल रहे विवाद के बीच, फैंस ने अब तक काज़ी को जो प्यार और समर्थन दिया है, उसे दोगुना या तिगुना करने की जरूरत है।

अपनी निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे यह वीडियो गुस्से में नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस स्थिति ने उन्हें बहुत आहत किया है।

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