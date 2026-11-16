स्काउट ने सलमान खान के सामने किया बड़ा खुलासा, काश्वी को बताया अपनी मंगेतर

ScoutOP reveals Kaashvi his Fiance: टीवी के सबसे बड़े और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के घर में हर दिन नए खुलासे और रिश्तों के नए समीकरण देखने को मिलते रहते हैं। शो के दौरान कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ, उनके बाहर के रिश्ते और घर के अंदर के ड्रामे पर अक्सर तीखी चर्चाएं होती नजर आती हैं। इस बार भी यही हुआ रविवार को वीकेंड का वार में सलमान खान ने सभी घरवालों की जमकर क्लास लगाई। कनिका से लेकर लव गिल तक उन्होंने सबको लताड़ा। वहीं, एक ऐसा पल आया जब सलमान खान के सामने स्काउट ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड काश्वी उनकी मंगेतर है।