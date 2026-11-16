16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

“शो में महिलाओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन…”, ‘बिग बॉस’ पर भड़कीं सिंगर नेहा भसीन, साधा तीखा निशाना

Neha Bhasin Post: ‘बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट नेहा भसीन ने शो के अंदर महिलाओं के खिलाफ दोहरे मापदंड को बढ़ावा देने पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेल कंटेस्टेंट्स को हमेशा नरमी और फायदा दिया जाता है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 16 Nov 2026, 10:50 AM IST

Neha Bhasin slams Bigg Boss 20 Double Standards Against Female Contestants gender disparity toxic narratives

नेहा भसीन ने रियलिटी शो पर निकाली भड़ास (Photo Source- Instagram/@nehabhasin4u)

Neha Bhasin On Bigg Boss 20: टीवी के सबसे विवादित और लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' हमेशा से अपने ड्रामे, आपसी झगड़ों और कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में रहता है। शो के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर बाहर बैठे दर्शकों और मशहूर हस्तियों की पैनी नजर होती है। इसी बीच, 'बिग बॉस' की पूर्व प्रतियोगी और जानी-मानी सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने शो के मेकर्स और दर्शकों की मानसिकता पर बड़ा हमला बोला है। नेहा ने शो के अंदर चलने वाली टॉक्सिक कहानियों (Toxic Narratives) और महिला-पुरुष कंटेस्टेंट्स के लिए समाज और दर्शकों के दोहरे मापदंड (Double Standards) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

नेहा भसीन ने रियलिटी शो पर साधा निशाना

नेहा भसीन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने रियलिटी शो के समाज पर पड़ने वाले नेगेटिव असर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हाल ही में कंटेस्टेंट लव गिल और उनके साथी हाउसमेट के बीच के मेलजोल को लेकर सोशल मीडिया और शो में हो रही भारी जांच-पड़ताल और आलोचना का जिक्र किया। नेहा ने कहा कि यह शो अब सिर्फ एक टेलीविजन रियलिटी शो नहीं रह गया है, बल्कि हमारे समाज में गहरी दबी सोच और जेंडर बायस (Gender Bias) का स्पष्ट आईना बन चुका है।

अभिनेत्री निम्मी के निधन के बाद केयरटेकर के खिलाफ FIR हुई दर्ज, संपत्ति हड़पने के लगे आरोप

ये भी पढ़ें
Actress Nimmi caretaker FIR Register

नेहा ने इस बात पर जोर दिया कि शो के मेकर्स टीआरपी (TRP) और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल और टॉक्सिक कहानियां गढ़ते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन, उन्होंने यह भी माना कि उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि दर्शक खुद इन बातों को हाथों-हाथ लेते हैं और इसे सपोर्ट करते हैं।

नेहा ने साफ तौर पर कहा कि शो में पुरुष कंटेस्टेंट्स को उनके बर्ताव के लिए अक्सर नरमी, हमदर्दी और बहाने दे दिए जाते हैं, जबकि महिला कंटेस्टेंट्स की हर बात की कड़ी जांच की जाती है, उन्हें तुरंत मैनिपुलेटिव या विलेन करार दिया जाता है और उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है।

"खुद महिलाएं ही दूसरी महिलाओं के खिलाफ चला रही हैं विच-हंट"

अपनी बात को और गहराई से रखते हुए नेहा ने समाज की उस मानसिकता पर भी सवाल उठाया जहां महिलाओं को अक्सर नेगेटिव रूप में देखा जाता है। उन्होंने चिंता जताई कि महिला दर्शक खुद कई बार उन कहानियों की सबसे बड़ी समर्थक बन जाती हैं जो पुरुष कंटेस्टेंट्स को तो क्लीन चिट दे देती हैं, लेकिन अपनी ही महिला साथियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। उन्होंने इसे पीढ़ियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक (Patriarchal) सोच और कंडीशनिंग का नतीजा बताया।

अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शेयर करते हुए नेहा ने बताया कि उन्होंने खुद पब्लिक में ऐसे 'विच-हंट' (Witch-hunts) का सामना किया है। उन्होंने अपने इस दौर की तुलना धुएं और आग में चलने जैसी दर्दभरी यात्रा से की, जिससे उन्होंने उन लोगों से ज्यादा सीख ली जिन्होंने आग लगाई थी। गौरतलब है कि नेहा भसीन खुद 'बिग बॉस ओटीटी' के पहले सीजन और 'बिग बॉस 15' का हिस्सा रह चुकी हैं, इसलिए रियलिटी शो के अंदर के दबाव और बाहर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को वह बेहद करीब से समझती हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.