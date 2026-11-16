“शो में महिलाओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन…”, ‘बिग बॉस’ पर भड़कीं सिंगर नेहा भसीन, साधा तीखा निशाना

Neha Bhasin On Bigg Boss 20: टीवी के सबसे विवादित और लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' हमेशा से अपने ड्रामे, आपसी झगड़ों और कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में रहता है। शो के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर बाहर बैठे दर्शकों और मशहूर हस्तियों की पैनी नजर होती है। इसी बीच, 'बिग बॉस' की पूर्व प्रतियोगी और जानी-मानी सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने शो के मेकर्स और दर्शकों की मानसिकता पर बड़ा हमला बोला है। नेहा ने शो के अंदर चलने वाली टॉक्सिक कहानियों (Toxic Narratives) और महिला-पुरुष कंटेस्टेंट्स के लिए समाज और दर्शकों के दोहरे मापदंड (Double Standards) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।