लव गिल और गुल्लू का मस्ती करते वीडियो आया सामने (Photo Source- Instagram/JioHotstar)
Love Gill and Gullu Video: विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में रिश्तों का समीकरण पल-पल बदल रहा है। शो के अंदर कब कौन किसके करीब आ जाए और किसका रिश्ता किससे बिगड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में शो से जुड़ा एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखने के बाद दर्शकों के साथ-साथ घर के अन्य सदस्य भी पूरी तरह हैरान हैं। इस वायरल वीडियो में कंटेस्टेंट स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल के बीच की कथित दूरियों के बाद, अब लव गिल की नजदीकियां कंटेस्टेंट 'गुल्लू' के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
लव गिल और गुल्लू का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि लव गिल और गुल्लू आपस में काफी मस्ती कर रहे हैं। दोनों सोफे पर लेटकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर हंस रहे हैं। उनके बीच की ट्यूनिंग लोगों का ध्यान खींच रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर घर की अन्य सदस्य उदिति सिंह भी अपनी हैरानी छिपा नहीं पाती हैं और तंज कसते हुए कहती हैं कि, "अब इसने यहां भी यह सब शुरू कर दिया, कैसी है यार।"
गौरतलब है कि इससे पहले शो में स्काउटओपी और लव गिल के बीच की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई थी जब स्काउट की गर्लफ्रेंड और मशहूर कंटेंट क्रिएटर काश्वी हीरानंदानी (Kashvi Hiranandani) ने वीकेंड का वार के दौरान घर के अंदर आकर स्काउट का सामना किया था और लव गिल के साथ उनकी बढ़ती सीमाओं पर कड़े सवाल उठाए थे। काश्वी के उस तीखे हस्तक्षेप और शो के बाहर मचे बवाल के बाद यह माना जा रहा था कि स्काउट और लव गिल का चैप्टर अब पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन अब लव गिल का गुल्लू के साथ नजर आना घर में एक नए ड्रामे की शुरुआत कर रहा है।
'बिग बॉस 20' के इस सीजन में रिश्तों के टूटने और जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक तरफ काश्वी हीरानंदानी ने स्काउट के साथ अपने रिश्तों को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को आड़े हाथों लिया था और बिना पूरी जानकारी के उन्हें विलेन बनाए जाने पर नाराजगी जताई थी, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर लव गिल के बदलते समीकरण ने खेल को और अधिक रोचक बना दिया है। दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि आने वाले एपिसोड्स में इन नए समीकरणों का स्काउट, काश्वी और खुद लव गिल के गेम पर क्या असर पड़ता है।
वहीं, लव गिल और स्काउट को लेकर वीकेंड का वार में खुद सलमान खान ने भी तीखे सवाल किए थे और लव गिल से भाई बहन की सीमा के बारे में कहा था। जिसके बाद स्काउट को भी सलमान खान ने समझाया था। वहीं, दूसरी तरफ आधे से ज्यादा घरवाले स्काउट को सपोर्ट कर रहे हैं और लव गिल पर उन्हें पागल बनाने जैसे आरोप लगा रहे है।
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