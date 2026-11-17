गौरतलब है कि इससे पहले शो में स्काउटओपी और लव गिल के बीच की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई थी जब स्काउट की गर्लफ्रेंड और मशहूर कंटेंट क्रिएटर काश्वी हीरानंदानी (Kashvi Hiranandani) ने वीकेंड का वार के दौरान घर के अंदर आकर स्काउट का सामना किया था और लव गिल के साथ उनकी बढ़ती सीमाओं पर कड़े सवाल उठाए थे। काश्वी के उस तीखे हस्तक्षेप और शो के बाहर मचे बवाल के बाद यह माना जा रहा था कि स्काउट और लव गिल का चैप्टर अब पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन अब लव गिल का गुल्लू के साथ नजर आना घर में एक नए ड्रामे की शुरुआत कर रहा है।