काश्वी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक कड़ा संदेश शेयर किया है। काश्वी ने उन लोगों पर अपनी नाराजगी जाहिर की जो उनके बारे में अनाप-शनाप बातें लिख रहे हैं और उन्हें नफरत भेज रहे हैं। काश्वी ने अपने नोट में लिखा, "जो पेज मुझे बुरा-भला कह रहे हैं और मुझे हेट भेज रहे हैं, आगे बढ़ो और तुम्हारे पास जो भी थोड़ा-बहुत कॉन्टेक्स्ट है, उससे मुझे विलेन बनाओ। मैं ऐसी कहानी के खिलाफ अपना बचाव नहीं करने वाली जिसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी भी नहीं है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी, तब अपनी बात कहूंगी। तब तुम में से कुछ को एहसास होगा कि तुमने मुझे और सिचुएशन को कितने गलत तरीके से जज किया है।"