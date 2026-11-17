मनीष गोयल की पत्नी पूनम ने काजी तौकीर पर निकाली भडास (Photo Source- Instagram/@poonamnarulaofficial)
Manish Goel Wife Poonam angry On Qazi Touqeer: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच तनातनी और जुबानी जंग चरम पर है। शो के अंदर होने वाली हर छोटी-बड़ी बात का असर अब घर से बाहर मौजूद सेलेब्स और उनके परिवारों पर भी साफ दिखने लगा है। हाल ही में शो के कंटेस्टेंट और जाने-माने अभिनेता मनीष गोयल (Manish Goel) को काजी तौकीर द्वारा लगातार उकसाने का मामला गरमा गया है। अपने पति को निशाना बनाए जाते देख अब मनीष की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस पूनम नरूला (Poonam Narula) ने एक महीने से ज्यादा समय तक सब्र रखने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और काजी को आड़े हाथों लिया है।
पूनम नरूला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद तीखा और भावुक नोट शेयर किया। उन्होंने काज़ी तौकीर की हरकतों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट किया कि काजी घर के अंदर मनीष को लगातार 'ज्ञानी बाबा' और 'प्रोफेसर' जैसे तानों से चिढ़ा रहे हैं। पूनम के मुताबिक, शुरुआत में यह सब एक सामान्य प्रैंक या मजाक की तरह शुरू हुआ था, जिसमें बाकी घरवाले भी शामिल थे, लेकिन काजी ने इसे हद से ज्यादा खींच दिया और अब यह भद्दी बातों तथा उम्र को लेकर शर्मिंदगी (एज-शेमिंग) पर उतर आया है।
उन्होंने उस खास पल का भी जिक्र किया जब मनीष 'प्रोफेसर' शब्द सुनकर बुरी तरह भड़क गए थे। पूनम ने इसके पीछे की असली वजह बताते हुए लिखा कि जब मनीष ने परेशान होकर काजी से रुकने और एक मर्यादा रेखा खींचने को कहा, तो काजी ने कैमरे के सामने चुनौती देते हुए कहा कि वह मनीष को रुलाकर ही दम लेंगे और रुकेंगे नहीं। पूनम ने साफ कहा कि उनके पति कभी खुद से काजी से लड़ने नहीं जाते और न ही उन्हें फुटेज या स्क्रीन टाइम का कोई लालच है।
अपने पति के स्वभाव का बचाव करते हुए पूनम ने लिखा कि मनीष एक बेहद अच्छे फैमिली मैन हैं, जो भावुक हैं और कभी-कभी अपनी बात कड़े शब्दों या ड्रामैटिक अंदाज में रख देते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वह दिखावा कर रहे हैं। काजी के फैंस को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि वह इतने अंधे न बनें कि दूसरे का पक्ष ही न देख सकें। उन्होंने याद दिलाया कि अगर मनीष को एलिमिनेशन या गेम का इतना ही डर होता, तो वह काजी के लिए अपनी कीमती लाइफलाइन कभी कुर्बान नहीं करते।
पूनम ने आगे सवाल उठाया कि साल 2026 में भी अगर लोग एक 51 साल के सीधे-सादे और सुलझे हुए इंसान को बिना किसी फालतू उछल-कूद या गाली-गलौज के स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बेहद निराशाजनक है। उन्होंने यह भी बताया कि मनीष को अपनी हिंदी भाषा से बेहद प्यार और गर्व है, और वे असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसे ही शुद्ध और स्पष्ट अंदाज में बात करते हैं। आखिर में पूनम ने लोगों से अपील की कि वे एडिटेड फुटेज से आगे बढ़कर किसी की आंखों में छिपे असली दर्द को पहचानें, और यह भी साफ किया कि उनका परिवार हर हाल में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा है।
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