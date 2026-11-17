Manish Goel Wife Poonam angry On Qazi Touqeer: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट्स के बीच तनातनी और जुबानी जंग चरम पर है। शो के अंदर होने वाली हर छोटी-बड़ी बात का असर अब घर से बाहर मौजूद सेलेब्स और उनके परिवारों पर भी साफ दिखने लगा है। हाल ही में शो के कंटेस्टेंट और जाने-माने अभिनेता मनीष गोयल (Manish Goel) को काजी तौकीर द्वारा लगातार उकसाने का मामला गरमा गया है। अपने पति को निशाना बनाए जाते देख अब मनीष की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस पूनम नरूला (Poonam Narula) ने एक महीने से ज्यादा समय तक सब्र रखने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और काजी को आड़े हाथों लिया है।