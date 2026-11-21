फिल्म में, मनोज बाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जो मुंबई में अपनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए सहमत होने से इनकार कर देता है, जबकि उसके आस-पास के सभी लोग, यहां तक कि उसके पड़ोसी भी, उसके खिलाफ हो जाते हैं। फैमिली मैन एक्टर के अनुसार, असल जिंदगी में भी लोग कुछ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। HT सिटी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "हर कोई अपनी जरूरत और जरूरतों के लिए वहां मौजूद है। जब तक सबकी सोच एक जैसी होती है, तब तक सब एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई असहमति होती है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये झगड़े बहुत ही भद्दे होते हैं। यहां इतनी ज्यादा जलन और कॉम्पिटिशन है कि शक होने लगता है कि क्या यह कोई परिवार है, या क्या लोग सच में एक-दूसरे का भला चाहते हैं।"