मनोज बाजपेयी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एकता की कमी पर निशाना साधते हुए इंडस्ट्री की पोल खोली है। (फोटो सोर्स: IMDb)
Manoj Bajpayee on Bollywood: 6 नवंबर 2026 को OTT पर रिलीज हुई 'लास्ट मैन इन टॉवर' में नजर आए मनोज बाजपेयी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एकता की कमी के बारे में खुलकर बात की है। एक्टर का मानना है कि उनकी फिल्म की हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले विवाद असल दुनिया की झलक दिखाते हैं और बॉलीवुड भी इससे अलग नहीं है।
फिल्म में, मनोज बाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जो मुंबई में अपनी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए सहमत होने से इनकार कर देता है, जबकि उसके आस-पास के सभी लोग, यहां तक कि उसके पड़ोसी भी, उसके खिलाफ हो जाते हैं। फैमिली मैन एक्टर के अनुसार, असल जिंदगी में भी लोग कुछ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। HT सिटी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "हर कोई अपनी जरूरत और जरूरतों के लिए वहां मौजूद है। जब तक सबकी सोच एक जैसी होती है, तब तक सब एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई असहमति होती है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये झगड़े बहुत ही भद्दे होते हैं। यहां इतनी ज्यादा जलन और कॉम्पिटिशन है कि शक होने लगता है कि क्या यह कोई परिवार है, या क्या लोग सच में एक-दूसरे का भला चाहते हैं।"
जब उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह काम करती है, तो मनोज बाजपेयी ने सहमति जताई। उन्होंने कहा, "जब कोई मुसीबत में होता है, तो कोई आवाज नहीं उठाता, कोई किसी का भला नहीं चाहता। 60 के दशक के बाद से इंडस्ट्री का यही हाल रहा है। हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और धीरे-धीरे बिखर रहे हैं। हमारे अपने दोस्तों और लोगों के अलग-अलग गुट हैं जिनके साथ हम उठते-बैठते हैं, और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को शक की नजर से देखा जाता है या उसे एक कॉम्पिटिटर माना जाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई और बिल्डिंग या जगह नहीं है। यहां चारों तरफ ऑफिस हैं, ऑडिशन या वर्कशॉप की जगहें हैं, लेकिन यहां भाईचारे की ऐसी कोई भावना नहीं दिखती, चाहे वह भावनात्मक स्तर पर हो या पेशेवर स्तर पर।" "कई प्रोडक्शन हाउस हैं, लेकिन वे दूसरों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि स्वार्थपूर्ण तरीके से सिर्फ अपना फायदा देखते हैं।"
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अभिनेता ने इस बात की भी आलोचना की कि मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट सिनेमा को किस नजरिए से देखती है, उन्होंने इस रवैये को 'अनदेखा करने वाला' बताया। उन्होंने कहा, "मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री तो इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर को फिल्ममेकर मानती ही नहीं है। उन्हें ध्यान देने लायक भी नहीं समझा जाता। आप देखेंगे कि कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। बहुत से इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर मेनस्ट्रीम से पूरी तरह असहमत हैं।"
मनोज बाजपेयी ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि गलती दोनों तरफ से है, दोनों ही दुनिया एक-दूसरे का स्वागत नहीं करतीं। एक को लगता है कि दूसरी तरफ के लोग बहुत ज्यादा अपनी ही धुन में रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वालों को लगता है कि पहली तरफ के लोग बहुत ज्यादा कमर्शियल हैं। इनके बीच कोई तालमेल नहीं है। यह दूरी हमेशा से रही है, लेकिन अब यह काफी बढ़ गई है।" 'लास्ट मैन इन टॉवर' सितंबर 2026 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म फिलहाल Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है।
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