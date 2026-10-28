‘राजनीति’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ और ‘स्पेशल 26’ कैसे मिलीं? मनोज बाजपेयी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

मनोज बाजपेयी के अनुसार, इसी दौर में उन्होंने अपनी पसंद की कहानियों और फिल्मकारों की तलाश शुरू की। उनकी मुलाकात निर्देशक नीरज पांडे से हुई, जिनके साथ उन्होंने सिनेमा को लेकर लंबी बातचीत की। मनोज ने बताया कि उन्होंने नीरज की फिल्म 'अ वेडनेसडे' देखी थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई और नीरज ने उन्हें अपने फिल्म बनाने के तरीके के बारे में बताया। इसी दौरान मनोज की मुलाकात निर्देशक प्रकाश झा से भी हुई और अनुराग कश्यप के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। इन मुलाकातों के करीब एक साल बाद उन्हें 'राजनीति', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' और 'स्पेशल 26' जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला।