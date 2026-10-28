‘हम सिर्फ रील्स बनाने वाले नहीं हैं’, करण पटेल के कमेंट पर श्रेया कालरा का करारा जवाब, रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट्स को नीचा दिखाना बंद करें’

उन्होंने साफ किया कि रियलिटी शो का कंटेस्टेंट होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। असली परेशानी तब होती है, जब कोई खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरों के काम को कमतर समझने लगता है। करण पटेल के कमेंट और श्रेया के जवाब के बाद रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट्स की पेशेवर पहचान और सोशल मीडिया पर उनके काम को लेकर बहस शुरू हो गई है। श्रेया ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी व्यक्ति के काम को केवल उसकी सोशल मीडिया मौजूदगी के आधार पर नहीं आंकना चाहिए।