Matthew Perry: मैथ्यू पेरी की लत और दौलत का उठाया गया फायदा? बहन को धोखे का शक, अब डॉक्यूमेंट्री में खुले जिंदगी के राज

मैथ्यू पेरी (फोटो सोर्स- IMDb)
Matthew Perry Documentary: फ्रेंड्स’ में चैंडलर बिंग के किरदार से दुनियाभर में लोकप्रिय हुए अभिनेता मैथ्यू पेरी की मौत के करीब तीन साल बाद भी उनसे जुड़े कई सवाल चर्चा में हैं। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘द वन अबाउट मैथ्यू पेरी’ में उनके परिवार, दोस्तों और करीबी सहयोगियों ने अभिनेता की जिंदगी, नशे की लत और उनकी मौत से जुड़े हालात पर बात की है। सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैथ्यू की बहन मिया पेरी बोविक ने उनके निधन के बाद महसूस हुए विश्वासघात के बारे में खुलकर बताया।
मैथ्यू पेरी का अक्टूबर 2023 में 54 साल की उम्र में निधन हुआ था। उनकी मौत को केटामाइन के तीव्र प्रभावों से जोड़ा गया था। डॉक्यूमेंट्री में परिवार और दोस्तों ने उन लोगों के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई पर भी चर्चा की, जिन पर अभिनेता को ड्रग उपलब्ध कराने में भूमिका होने के आरोप लगे।
मैथ्यू पेरी की बहन मिया ने उनके लिव-इन असिस्टेंट केनी इवामासा को लेकर गहरी निराशा जाहिर की। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक, इवामासा मैथ्यू को केटामाइन उपलब्ध कराने और देने में शामिल था। मई 2026 में उसे तीन साल पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
मिया ने कहा कि केनी उनके भाई को करीब 30 साल से जानता था और उसे मैथ्यू की नशे की समस्या के बारे में पूरी जानकारी थी। ऐसे में उनका मानना था कि उसे बेहतर फैसला लेना चाहिए था। मिया के मुताबिक, वह नौकरी छोड़ सकता था या परिवार के किसी सदस्य को स्थिति के बारे में बता सकता था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें गहराई से धोखा दिया गया हो।
मैथ्यू के करीबी दोस्त डेविड प्रेसमैन ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैथ्यू गंभीर रूप से नशे की लत से जूझ रहे थे और इस स्थिति से बाहर निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल था।
प्रेसमैन ने यह भी कहा कि उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनकी लत और दौलत का फायदा उठाया। उनके मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में मैथ्यू के पास खुद को बचाने का ज्यादा मौका नहीं रह गया था। उन्होंने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ न्याय होने की उम्मीद भी जताई।
मिया ने बताया कि शुरुआत में वह इस बात को लेकर असमंजस में थीं कि क्या वह अदालत की सुनवाई में शामिल हो पाएंगी। उनके लिए उन लोगों का सामना करना आसान नहीं था, जिन पर उनके भाई की मौत से जुड़े मामले में आरोप लगे थे।
हालांकि बाद में उन्होंने सुनवाई में जाने का फैसला किया। मिया के मुताबिक, अदालत में मौजूद रहना उनके लिए भावनात्मक रूप से मुश्किल जरूर था, लेकिन इससे उनके भीतर लंबे समय से जमा भावनाओं को बाहर निकालने में मदद मिली। उन्होंने इस अनुभव को एक तरह की भावनात्मक राहत बताया।
मिया ने डॉक्यूमेंट्री में अपने पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार हैं और इसी वजह से वह खुद मैथ्यू की कहानी साझा कर रही हैं।
मिया के अनुसार, उनके पिता को मैथ्यू के नशे से बाहर निकलने के प्रयासों पर बेहद गर्व था। वह हमेशा अपने बेटे को एक फाइटर मानते थे और उसके ठीक होने की कोशिशों का पूरी तरह समर्थन करते थे।
मैथ्यू पेरी की जिंदगी का यह पहलू दिखाता है कि ‘फ्रेंड्स’ के चैंडलर के रूप में दुनिया को हंसाने वाले अभिनेता निजी जिंदगी में नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। अब उनके परिवार और दोस्तों की कोशिश है कि उनकी पहचान सिर्फ उनकी मौत या लत से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी याद की जाए जिसने बेहतर होने के लिए लगातार संघर्ष किया।
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