Peter Cullen Dies: ‘Transformers’ में Optimus Prime की आवाज बने पीटर कलन का 85 साल की उम्र में निधन

एक्टर की मौत की पुष्टि उनके एजेंट केविन मोटली ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' से की। लॉस एंजिल्स में उनके घर पर उनका निधन हुआ। एक बयान में उनके परिवार ने कहा, "पीटर कलन का निधन शांति से हुआ, उस समय उनके साथ उनका पूरा परिवार था - और वे दुनिया भर में अपने कई दोस्तों और अनगिनत फैंस के दिलों में बसे हुए हैं। पीटर के परिवार ने प्रशंसकों से अपील की कि वे दया, ईमानदारी और वफादारी के साथ लोगों की मदद करें और उनकी विरासत को याद रखें। उन्होंने कहा, "नरम दिल बने रहने के लिए मजबूत बनें।" हालांकि, मौत की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।