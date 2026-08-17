Hayden Panettiere Death: 36 साल की अभिनेत्री हेडन पेनटियर का निधन, बर्थडे से 6 दिन पहले कहा दुनिया को अलविदा

फिलहाल उनके निधन की सटीक वजह सामने नहीं आई है। TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने रविवार को उनके घर से आई एक कॉल के बाद कार्रवाई की और जांच शुरू कर दी है। लेकिन, पुलिस का कहना है कि मामला अभी 'खुली जांच' (Open Investigation) के तहत है, इसलिए पूरी जानकारी जल्द दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से पीठ दर्द की समस्या से भी परेशान चल रही थीं। वहीं, एक्ट्रेस 21 अगस्त को अपना 37वां जन्मदिन मनाने वाली थीं, लेकिन उससे 6 दिन पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।