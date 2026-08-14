Tyler Duckworth Death: एमटीवी फेम टायलर डकवर्थ का 44 की उम्र में निधन, घर के बाथरूम में बेहोश मिले थे स्टार

Tyler Duckworth passed away: इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। अमेरिका के फेमस रियलिटी टीवी स्टार और एमटीवी (MTV) के फेमस शो 'द चैलेंज' (The Challenge) के पूर्व विजेता टायलर डकवर्थ (Tyler Duckworth) का निधन हो गया है। उन्होंने 44 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। US Sun की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिले थे। जैसे ही उनके निधन की खबर आई सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान रह गया। लोग अपने पसंदीदा स्टार को श्रद्धाजंलि देने लगे और उनकी मौत का कारण पूछने लगे।