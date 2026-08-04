हॉलीवुड स्टार ब्रैडली कूपर-जीजी हदीद के रिश्ते में नया मोड़! पहनी मैचिंग रिंग्स…क्या जल्द करेंगे शादी?

ब्रैडली कूपर और जीजी हदीद के रिश्ते में शादी की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। साल 2025 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ब्रैडली कूपर जीजी के साथ शादी और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। दोनों पहले से ही माता-पिता हैं। जीजी की बेटी खाई है, जो उनके एक्स पार्टनर जेन मलिक से है। वहीं ब्रैडली कूपर की बेटी ‘ली’ है, जो उनकी एक्स पार्टनर इरीना शायक से है। हाल ही में ब्रैडली ने 2026 मेट गाला में जीजी को सपोर्ट करने के लिए सरप्राइज अपीयरेंस दी थी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अभी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। फिलहाल मैचिंग रिंग्स ने एक बार फिर इस कपल को सुर्खियों में ला दिया है और फैंस उनकी अगली खबर का इंतजार कर रहे हैं।