Johnny Depp का 8 साल बाद हॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक, अपकमिंग हॉरर फिल्म ‘Ebenezer’ का ट्रेलर आउट

इसके अलावा ट्रेलर में दिखाया गया है कि आधी रात एक चर्च के ऊपर रात में कौआ बैठा होता है। दृश्य डरावना होता है। इसके ठीक बाद जॉनी डेप गुस्से में कब्रिस्तान से आते दिखाई देते हैं। उनकी एंट्री डरावनी होती है। ट्रेलर काफी खतरनाक है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी तगड़ी है। बता दें टी वेस्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म 13 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा जॉनी डेप जल्द ही एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'Day Drinker' में भी नजर आएंगे। ऐसे में साफ है कि हॉलीवुड का यह स्टार एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।