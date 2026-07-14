टॉम क्रूज की ‘Digger’ में नजर आ सकते थे ये इंडियन सेलेब्स, लेकिन ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद ने मारी बाजी

फहाद ने कहा, "ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्हें एक्सेंट की चिंता थी। एक्सेंट को सही करने के लिए, मुझे US जाकर तीन-चार महीने रहने के लिए कहा गया था। लेकिन वो इसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। वरना, मैं तो तुरंत चला जाता। इसके कमर्शियल पहलू ठीक नहीं बैठ रहे थे। मुझे अपने एक्सेंट के लिए इतनी मेहनत करने का मन नहीं था।" मलयालम एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने एलेजांद्रो से वीडियो कॉल पर बात की थी और शायद फिल्ममेकर को एहसास हो गया था कि वो इस रोल के लिए सही नहीं हैं।