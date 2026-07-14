टॉम क्रूज की ‘Digger’ में नजर आ सकते थे ये इंडियन सेलेब्स, लेकिन ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद ने मारी बाजी

Tom Cruise की 'Digger' के एक सीन की फोटो। (फोटो सोर्स: @TheCinesthetic/X account)
Tom Cruise Digger Indian Actors: हाल ही में एलेजांद्रो जी इनारितु की टॉम क्रूज स्टारर फिल्म 'Digger' का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज का लुक सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है। वो इस में बिल्कुल अलग लुक में नजर आ रहे हैं। मगर इस फिल्म का एक किरदार और है जो ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद ने निभाया है का काम भी देखने लायक है। रिपोर्ट्स की माने तो भले ही यह रोल ब्रिटिश एक्टर को मिला है, लेकिन कुछ भारतीय एक्टर्स भी इसे पाने के बहुत करीब थे।
'डिगर' का ट्रेलर आने के बाद, बॉलीवुड एक्टर-कॉमेडियन वीर दास ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया (जिसे बाद में हटा दिया गया) जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने लिखा, "इसके लिए दो ऑडिशन दिए थे। उन्होंने रिज अहमद को चुना। बहुत निराशा हुई, लेकिन जिंदगी ऐसी ही है। ये स्क्रिप्ट जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया।" हालांकि, एक्टर ने अपना पोस्ट हटा दिया, लेकिन इसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
जहां कई लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि वीर या रिज में से कौन इस रोल के लिए ज्यादा सही रहता, वहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि मलयालम स्टार फहाद फासिल ने भी एक बार एलेजांद्रो की फिल्म छोड़ने के बारे में बात की थी, जिसकी वजह एक्सेंट और दूसरी जगह रहने से जुड़ी दिक्कतें थीं। अगस्त 2025 में, उन्होंने 'क्यू स्टूडियो' को बताया था कि वो फिल्ममेकर की अगली फिल्म में एक रोल के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि, उन्हें रोल के लिए रिजेक्ट नहीं किया गया था।
फहाद ने कहा, "ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्हें एक्सेंट की चिंता थी। एक्सेंट को सही करने के लिए, मुझे US जाकर तीन-चार महीने रहने के लिए कहा गया था। लेकिन वो इसके लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। वरना, मैं तो तुरंत चला जाता। इसके कमर्शियल पहलू ठीक नहीं बैठ रहे थे। मुझे अपने एक्सेंट के लिए इतनी मेहनत करने का मन नहीं था।" मलयालम एक्टर ने यह भी बताया कि उन्होंने एलेजांद्रो से वीडियो कॉल पर बात की थी और शायद फिल्ममेकर को एहसास हो गया था कि वो इस रोल के लिए सही नहीं हैं।
'डिगर' एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे मैक्सिकन फिल्ममेकर एलेजांद्रो जी. इनारितु ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इसे सबीना बर्मन, अलेक्जेंडर डिनेलारिस जूनियर और निकोलस जियाकोबोन के साथ मिलकर लिखा है। 'द रेवेनेंट' (2015) के बाद ये उनकी पहली इंग्लिश फिल्म है।
'डिगर' में टॉम क्रूज, रिज अहमद, जॉन गुडमैन, सैंड्रा हुलर, माइकल स्टुहलबर्ग और जेसी प्लेमन्स मुख्य भूमिकाओं में हैं। 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म डिगर रॉकवेल नाम के एक अमीर तेल कारोबारी की कहानी है (जिसका किरदार टॉम ने निभाया है), जो हमेशा दुनिया के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। वह बहुत देर होने से पहले खुद को इंसानियत का रक्षक साबित करने के लिए समय के साथ दौड़ लगाता है।
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