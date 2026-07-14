कैंसर के इलाज के बीच बेटे को इस्लामी तालीम देती दिखीं दीपिका कक्कड़, वीडियो पर बंट गए सोशल मीडिया यूजर्स

बता दें, वीडियो पर सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं रहीं। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या दीपिका ने अपना धर्म पूरी तरह बदल लिया है। तो कुछ ने ये भी लिखा कि वह उर्दू सीख रही हैं और बेटे को इस्लामी शिक्षा दे रही हैं। इन कमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर सपोर्टर्स और ट्रोल्स के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल, ये पहली बार नहीं है जब दीपिका अपने बेटे को धार्मिक शिक्षा देते हुए दिखाई दी हैं। इससे पहले भी उनके व्लॉग में रुहान को नमाज पढ़ाते और सिखाते हुए देखा गया था। ऐसे वीडियो अक्सर चर्चा का विषय बनते रहे हैं।