कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की एक भूल पर पति ने किया ऐसा रिएक्ट, वायरल हुआ वीडियो

22 फरवरी की उनकी शादी की एनिवर्सिरी पर, दीपिका थोड़ी कन्फ्यूज दिखीं और अपनी शादी की तारीख याद रखने में चक्कर खा गईं। बता दें, उनका कहना था कि उनकी शादी 23 या 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन शोएब इस दिन को पूरी तरह से याद रखे थे। इस नुस्खे पर शोएब ने थोड़ी हैरानी भरे अंदाज में दीपिका की चुटकी ली और बेटे रूहान को भी इस मजेदार अवसर पर मम्मी को याद दिलाने के लिए कहा। साथ ही, रूहान ने अपनी मासूमियत से बताया, "शर्म करो दीपिका कक्कड़," जिसे सुनकर परिवार में खूब हंसी-मजाक हुआ। दीपिका ने थोड़ी नाराज होने की एक्टिंग भी की, लेकिन जल्दी ही बेटे को गले लगाकर प्यार जताया। ये मोमेंट उनके फैंस के लिए बेहद प्यारा और इमोशनल भी रहा।