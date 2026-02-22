Video Viral: कुछ सेकेंड के लिए हटा ‘ब्यूटी फिल्टर’, तो इनफ्लुएंसर के उड़े 1.4 लाख फॉलोअर्स

सोशल मीडिया पर इस घटना के तुरंत बाद खबर फैली कि महिला ने लगभग 1.4 लाख फॉलोअर्स को खो दिया है और ये खबर इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फिल्टर के यूज को लेकर तेज आलोचनाओं हो रही है और कई यूजर्स ने फिल्टर के अधिक यूज को गलत बताया और इसे अपराध तक घोषित करने की मांग की। इन सब पर एक यूजर ने लिखा, "फिल्टर को अपराध घोषित कर देना चाहिए।"