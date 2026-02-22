वेंटिलेटर पर पिता सलीम खान को देखने पहुंचे सोहेल खान, चिंता के बादलों से घिरा खान परिवार

इलाज कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ जलील पारकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सलीम खान को अचानक झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपचार और एक छोटी मेडिकल प्रक्रिया की गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उम्र को देखते हुए रिकवरी में समय लग सकता है, लेकिन सुधार के संकेत सकारात्मक हैं।