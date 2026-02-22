22 फ़रवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

वेंटिलेटर पर पिता सलीम खान को देखने पहुंचे सोहेल खान, चिंता के बादलों से घिरा खान परिवार

Sohail Khan Visits Salim Khan In Hospital: बॉलीवुड के दिग्गज लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच उनकी तबीयत जानने के लिए छोटे बेटे सोहेल खान अस्पताल पहुंचे।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 22, 2026

Sohail Khan Visits Salim Khan

Sohail Khan (सोर्स- एक्स)

Sohail Khan Visits Salim Khan: बॉलीवुड के दिग्गज लेखक सलीम खान इन दिनों मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर परिवार और फैंस दोनों ही चिंतित हैं। रविवार सुबह अभिनेता-निर्माता सोहेल खान को अस्पताल परिसर में देखा गया, जहां वो अपने पिता का हालचाल लेने पहुंचे थे।

पिछले कुछ दिनों से खान परिवार अस्पताल के लगातार चक्कर लगा रहा है। 17 फरवरी को सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार उन्हें हल्का ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसके बाद एहतियातन उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उम्र अधिक होने के कारण डॉक्टर उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।

डॉक्टर ने दी सेहत पर जानकारी (Sohail Khan Visits Salim Khan)

इलाज कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉ जलील पारकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सलीम खान को अचानक झटके आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपचार और एक छोटी मेडिकल प्रक्रिया की गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उम्र को देखते हुए रिकवरी में समय लग सकता है, लेकिन सुधार के संकेत सकारात्मक हैं।

मीडिया अपडेट से नाखुश परिवार

सूत्रों के मुताबिक, खान परिवार निजी स्वास्थ्य जानकारी के सार्वजनिक होने से खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि सलमान खान और उनके परिवार ने अस्पताल प्रशासन से साफ तौर पर कहा है कि बिना अनुमति स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न की जाए। परिवार का मानना है कि स्वास्थ्य एक निजी विषय है और इसकी जानकारी केवल परिवार की सहमति से ही बाहर जानी चाहिए।

अस्पताल के बाहर दिखे सोहेल खान (Sohail Khan Visits Salim Khan)

रविवार सुबह सामने आए वीडियो में सोहेल खान को अस्पताल से बाहर निकलते और सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते देखा गया। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। परिवार के दूसरे सदस्य भी बारी-बारी से अस्पताल पहुंच रहे हैं और सलीम खान के पास समय बिता रहे हैं। पैपराजी पेज 'ताहिर जासूस' पर सोहेल खान का वीडियो शेयर किया गया है।

सितारों ने जताई संवेदना

सलीम खान के स्वास्थ्य की खबर मिलते ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम अस्पताल पहुंचे। अभिनेता रणवीर सिंह ने शुक्रवार दोपहर अस्पताल जाकर परिवार से मुलाकात की। वहीं गुरुवार शाम आमिर खान भी अपनी साथी के साथ अस्पताल पहुंचे थे।

इसके अलावा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अभिनेता संजय दत्त और गीतकार जावेद अख्तर भी सलीम खान का हाल जानने पहुंचे। ये साफ दर्शाता है कि इंडस्ट्री में सलीम खान को कितना सम्मान और स्नेह प्राप्त है।

बॉलीवुड के स्तंभ हैं सलीम खान

सलीम खान हिंदी सिनेमा के उन लेखकों में गिने जाते हैं जिन्होंने कई यादगार फिल्मों की कहानी लिखी। उनकी सेहत को लेकर न केवल परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुआ कर रही है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और परिवार सकारात्मक अपडेट का इंतजार कर रहा है। फैंस भी सोशल मीडिया पर उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वेंटिलेटर पर पिता सलीम खान को देखने पहुंचे सोहेल खान, चिंता के बादलों से घिरा खान परिवार

