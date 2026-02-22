22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘दो दीवाने सहर में’ निकली आगे या ‘अस्सी’ हुआ पस्त, जानें किसने किसको पछाड़ा

Do Deewane Seher Mein And Assi box office collection day 2: फिल्मी दुनिया में 'दो दीवाने सहर में' और 'अस्सी' दोनों ही अपनी-अपनी जगह खास मानी जा रही हैं। तो आईए जाने किसने किसको किया पीछे।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 22, 2026

'दो दीवाने सहर में' निकली आगे या अस्सी हुआ पस्त, जानें किसने किसको पछाड़ा

'दो दीवाने सहर में' और 'अस्सी'( सोर्स: IMDb)

Do Deewane Seher Mein And Assi box office collection day 2: तापसी पन्नू की नई फिल्म 'अस्सी' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ रुपये की कमाई के साथ धीमी शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरे दिन भी इसमें कोई खास बढ़त नहीं देखी गई। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, शनिवार को 'अस्सी' ने लगभग 1.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे फिल्म की कुल कमाई 2.6 करोड़ रुपये तक पहुंची है।

दर्शकों का उतना सपोर्ट नहीं मिला

अनुभव सिन्हा के जरिए निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि तापसी की पिछली फिल्मों को मिला था। खास बात ये है कि 'अस्सी' का प्रदर्शन तापसी की हालिया फिल्म 'खेल खेल में' की तुलना में भी कमजोर रहा। 'खेल खेल में' ने रिलीज के दूसरे दिन 2.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि 'अस्सी' इस आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। हिंदी बेल्ट के थिएटर में फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी सिर्फ 10.14 प्रतिशत रही, जो दर्शाती है कि दर्शकों की रुचि फिलहाल कम है।

रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में'

तो वहीं, मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी खास नहीं रहा। फिल्म ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि दूसरे दिन 1.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस तरह 2 दिनों में फिल्म ने कुल 2.85 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की है।

इन दोनों फिल्मों के कमजोर प्रदर्शन से साफ है कि दर्शक फिलहाल इन नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे के दिनों में ये फिल्में अपनी कमाई में कितना सुधार ला पाती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दो दीवाने सहर में’ निकली आगे या ‘अस्सी’ हुआ पस्त, जानें किसने किसको पछाड़ा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने जब कैरी किया 5 लाख का Parrot Clutch, यूजर्स बोले- उर्वशी रौतेला की कॉपी

Priyanka Chopra and Urvashi Rautela
बॉलीवुड

ब्रेन हेमरेज के बाद Salim Khan का किया गया DSA प्रोसीजर, जानें क्या होता है इसमें खास

ब्रेन हेमरेज के बाद Salim Khan का किया गया DSA प्रोसीज, जानें क्या होता है इसमें खास
बॉलीवुड

26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल

26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल
बॉलीवुड

राजपाल यादव के केस में ‘बिग बी’ का नाम क्यों? 2012 की घटना में अब खुले कई कनेक्शन

राजपाल यादव के केस में 'बिग बी' का नाम क्यों? 2012 की घटना में अब खुले कई कनेक्शन
बॉलीवुड

‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान

Salim Khan health updat Shahrukh Khan reached the hospital
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.