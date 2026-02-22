‘दो दीवाने सहर में’ निकली आगे या ‘अस्सी’ हुआ पस्त, जानें किसने किसको पछाड़ा

अनुभव सिन्हा के जरिए निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि तापसी की पिछली फिल्मों को मिला था। खास बात ये है कि 'अस्सी' का प्रदर्शन तापसी की हालिया फिल्म 'खेल खेल में' की तुलना में भी कमजोर रहा। 'खेल खेल में' ने रिलीज के दूसरे दिन 2.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि 'अस्सी' इस आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। हिंदी बेल्ट के थिएटर में फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी सिर्फ 10.14 प्रतिशत रही, जो दर्शाती है कि दर्शकों की रुचि फिलहाल कम है।