सिर्फ मेल स्टार्स नहीं, इन एक्ट्रेसेस ने भी दी 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर हिट, सामंथा बनीं लेटेस्ट स्टार

Female Stars Behind Crore Hits: एक समय ऐसा था जब बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ बड़े मेल सुपरस्टार्स की फिल्मों से ही पार होता था, और ऐसा माना जाता था कि फीमेल लीड फिल्में इतनी बड़ी कमाई नहीं कर सकतीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई एक्ट्रेसेस ने इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। दमदार कहानियों और स्ट्रॉग स्टार्स के दम पर इन फिल्मों ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी दमदार प्रदर्शन भी किया। तो चलिए जानते है इस लिस्ट में कौन-कौन है…