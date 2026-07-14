14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

जन नायकन रिलीज से पहले CM विजय का वीडियो वायरल, मिनी इलेक्ट्रिक कार का मॉडल देखते ही नहीं रोक पाए खुद को

vijay thalapathy: जन नायकन की रिलीज से पहले सीएम विजय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे छोटी इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को बड़े ही उत्साह और चाव से देखते नजर आ रहे हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 14, 2026

सीएम विजय एक छोटी इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को देखते हुए

सीएम विजय एक छोटी इलेक्ट्रिक कार के मॉडल को देखते हुए (सोर्स: X @PrabhuChawla)

Vijay Thalapathy Jana Nayagan: तमिलनाडु के सीएम और एक्टर विजय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई राजनीतिक घोषणा या फिल्म नहीं, बल्कि एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान सामने आया उनका एक मजेदार अंदाज है। चेन्नई सचिवालय में आयोजित इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) निवेश बैठक के दौरान विजय को एक छोटी कार का मॉडल गिफ्ट किया गया, जिसके साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है।

वीडियो में विजय बड़े ध्यान से इस मॉडल कार को देखते हैं

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी VinFast से जुड़े एशिया विन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर फाम सान्ह चाउ ने सीएम विजय को VinFast VF 8 इलेक्ट्रिक SUV की एक मिनिएचर रेप्लिका भेंट की। बता दें, वीडियो में देखा जा सकता है कि विजय बड़े ध्यान से इस मॉडल कार को देखते हैं। वो उसे चारों ओर से देखते हुए फिर मुस्कुराते है और उसे अपनी टेबल पर रख देते हैं।

ये छोटा-सा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने विजय के इस अंदाज को बेहद सहज और मजेदार बताया। कई लोगों ने लिखा कि छोटी कारों के मॉडल देखने का उत्साह हर किसी में होता है। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि चाहे कोई करोड़ों की कार चलाए या पूरा राज्य, लेकिन जब किसी को चलने-फिरने वाले दरवाजों वाला मिनी मॉडल मिलता है तो उसे ध्यान से देखना स्वाभाविक है।

कुछ यूजर्स ने विजय के चेहरे की खुशी पर भी कमेंट किया

बता दें, इस पर कुछ यूजर्स ने विजय के चेहरे की खुशी पर भी कमेंट किया और इसे उनका क्यूट मोमेंट बताया। तो वहीं, कई फैंस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि यही सादगी उन्हें लोगों के बीच खास बनाती है। इस बीच विजय अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। फिल्म को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला है। एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के 24 जुलाई को रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि मेकर्स ने अभी आधिकारिक रिलीज डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस तारीख का ऐलान कर दिया है।

इस पर सीएम विजय ने फिल्म का नया पोस्टर भी शेयर किया, जिस पर "Certified" और "Coming Soon" लिखा था। ऐसे में एक ओर जहां फैंस उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Jul 2026 12:09 pm

Published on:

14 Jul 2026 12:08 pm

Hindi News / Entertainment / जन नायकन रिलीज से पहले CM विजय का वीडियो वायरल, मिनी इलेक्ट्रिक कार का मॉडल देखते ही नहीं रोक पाए खुद को

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एथेनॉल पेट्रोल पर अपने बयान पर सौरभ जोशी ने मांगी माफी, विवाद बढ़ता देख बोले- इंजन में दिक्कत थी, E20 पेट्रोल में नहीं

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy
मनोरंजन

‘5 मिनट ट्रेंड करने के लिए गौरव खन्ना की पर्सनल लाइफ पर बोल रहे हैं’, एक्टर अनुज सचदेवा ने हिना-रुबीना पर साधा निशाना

Anuj Sachdeva Slams Hina Khan and Rubina Dilaik
OTT

‘भाभी का घर नहीं, शो चल रहा है’, Lock Upp में आकांक्षा चौधरी के बयान से भड़कीं शिल्पा शिंदे बोली ‘निहायत बदतमीज’, घर में बढ़ा विवाद

आकांक्षा चौधरी से हुई शिल्पा शिंदे की बहस (सोर्स: instagram: reality_scoop_/IMDb)
OTT

‘फुंसुख वांगड़ू को मरने मत दो’, सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत पर 3 Idiots के ‘चतुर’ ने कही ये बात

Omi Vaidya Supports Sonam Wangchuk:
बॉलीवुड

‘अच्छा हुआ मेरी मां नहीं है’, दिल को कचोट देने वाले जेल के दिनों को याद कर भावुक हुए मुनव्वर फारूकी

Munawar Faruqui Shares Emotional Jail Story
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.