जन नायकन रिलीज से पहले CM विजय का वीडियो वायरल, मिनी इलेक्ट्रिक कार का मॉडल देखते ही नहीं रोक पाए खुद को

बता दें, इस पर कुछ यूजर्स ने विजय के चेहरे की खुशी पर भी कमेंट किया और इसे उनका क्यूट मोमेंट बताया। तो वहीं, कई फैंस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि यही सादगी उन्हें लोगों के बीच खास बनाती है। इस बीच विजय अपनी अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। फिल्म को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला है। एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के 24 जुलाई को रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि मेकर्स ने अभी आधिकारिक रिलीज डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस तारीख का ऐलान कर दिया है।