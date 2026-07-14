‘5 मिनट ट्रेंड करने के लिए गौरव खन्ना की पर्सनल लाइफ पर बोल रहे हैं’, एक्टर अनुज सचदेवा ने हिना-रुबीना पर साधा निशाना

इस शो में जब बातचीत आकांक्षा चमोला द्वारा 'Lock Upp 2' में पालतू जानवर और बच्चे की परवरिश की तुलना करने पर पहुंची, तो हिना ने कहा, "बच्चे एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा हैं।" फिर रुबीना ने पूछा, "क्या बच्चे और अपने पपीज एक जैसे हैं?" रॉकी ने जवाब दिया, "मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी किसी इंसान के बच्चे की तुलना किसी जानवर के बच्चे से कर सकते हैं।" अपनी बात को और साफ शब्दों में रॉकी ने कहा, "मैं किसी फर्नीचर से भी प्यार कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाव एक अलग चीज है," जिसका मतलब था कि पालतू जानवर से भावनात्मक लगाव उसे बच्चे के बराबर नहीं बनाता।