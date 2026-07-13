‘मुझे न लड़कों में दिलचस्पी है, न लड़कियों में’, गौरव खन्ना संग तलाक के बीच ‘Lock Upp 2’ में आकांक्षा चमोला ने फिर दिया चौंकाने वाला बयान

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'Lock Upp 2' में एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने जब अपने और गौरव खन्ना के तलाक के बारे में सीक्रेट शेयर किया, तब से दोनों का रिश्ता चर्चा में है। फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किये जा रहे रियलिटी शो के हर नए एपिसोड के साथ, आकांक्षा अपनी निजी जिंदगी के बारे में नए-नए खुलासे कर रही हैं। पहले यह कहने के बाद कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगी, एक्ट्रेस ने अब अपनी लाइफ के इस दौर में खुद को "एसेक्सुअल" मानने के बारे में बात की है।