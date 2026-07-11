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‘गोविंदा कुछ भी करें, मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी’, ‘Lock Upp’ से बाहर होने के बाद सुनीता आहूजा का बड़ा बयान

Sunita Ahuja on Govinda Affairs: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' से एलिमिनेट होने के बाद सुनीता आहूजा ने एक बार फिर पति गोविंदा के लिए अपने अटूट प्यार और भरोसे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, वह गोविंदा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आइये जानते हैं सुनीता ने क्या कुछ कहा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 11, 2026

Sunita Ahuja on Govinda

लॉक अप से बाहर आने के बाद सुनीता आहूजा का बड़ा बयान। (फोटो सोर्स: netflixindiareality)

Sunita Ahuja on Govinda: एकता कपूर के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में आज यानी शनिवार का एपिसोड 'जजमेंट डे' बना, जिसमें रितेश देशमुख और फराह खान ने सबसे पहले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रियाज अली को एलिमिनेट किया। वहीं, दूसरे एलिमिनेशन में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को भी शो से बाहर होना पड़ा। हाल के महीनों में सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी चर्चा का विषय रही है, क्योंकि सुनीता ने अपने रिश्ते के बारे में कई खुलकर बातें की हैं। अपने रिश्ते के बारे में बात करने से लेकर बेवफाई के आरोपों और बॉलीवुड सुपरस्टार से शादी की चुनौतियों पर बात करने तक, सुनीता अपने बेबाक बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रही हैं।

सुनीता आहुजा हुईं 'लॉक अप 2' से बाहर (Sunita Ahuja Eliminated From 'Lock Upp 2')

बता दें कि सुनीता आहूजा को मेडिकल वजहों से शो से बाहर होना पड़ा। शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने उन्हें खुद एलिमिनेट होने का ऑप्शन दिया। सुनीता को लेने के लिए शो में गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ पहुंचे। इस दौरान गोविंदा ने पत्नी के बारे में कई भावुक बातें कहीं।

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 से बाहर होने के बाद सुनीता ने एक बार फिर गोविंदा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगी।

हमने 40 साल साथ बिताए हैं, और ये कोई मजाक नहीं है

गोविंदा के साथ उनका रिश्ता समय की कसौटी पर कैसे खरा उतरा, इस पर सुनीता ने कहा, "देखिए, हम अभी भी साथ हैं। हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैंने शिल्पा शिंदे से भी कहा था, 'वो मेरे पति हैं, और चाहे वो कुछ भी करें, मैं अपनी आखिरी सांस तक उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।' हमने 40 साल साथ बिताए हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। इतने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम अभी भी साथ हैं और हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं।"

एक एक्टर की पत्नी होना आसान नहीं होता

बेवफाई, भरोसे, माफी और एक फिल्म स्टार की पत्नी होने की असलियत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "भरोसा सबसे जरूरी चीज है। मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी हीरो पूरी तरह से बेगुनाह होता है, क्योंकि वे हमारे मुकाबले अपनी हीरोइनों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने प्यार पर कितना भरोसा है और आप हालात का सामना कैसे करते हैं।

मैंने हमेशा कहा है कि किसी एक्टर की पत्नी बनने के लिए पत्थर का दिल चाहिए। मुझे गोविंदा से तब प्यार हुआ था जब मैं 15 साल की थी; आज मैं 56 साल की हूं और अब भी उनसे प्यार करती हूं। मैंने उन्हें कई बार माफ किया है। मुझे यकीन है कि मुझसे भी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं, 'वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी बच्ची है।' जब प्यार सच्चा होता है, तो आप माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।"

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Entertainment

गोविंदा

Updated on:

11 Jul 2026 11:20 pm

Published on:

11 Jul 2026 11:14 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘गोविंदा कुछ भी करें, मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी’, ‘Lock Upp’ से बाहर होने के बाद सुनीता आहूजा का बड़ा बयान

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