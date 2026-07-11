‘गोविंदा कुछ भी करें, मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ूंगी’, ‘Lock Upp’ से बाहर होने के बाद सुनीता आहूजा का बड़ा बयान

Sunita Ahuja on Govinda: एकता कपूर के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में आज यानी शनिवार का एपिसोड 'जजमेंट डे' बना, जिसमें रितेश देशमुख और फराह खान ने सबसे पहले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रियाज अली को एलिमिनेट किया। वहीं, दूसरे एलिमिनेशन में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को भी शो से बाहर होना पड़ा। हाल के महीनों में सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी चर्चा का विषय रही है, क्योंकि सुनीता ने अपने रिश्ते के बारे में कई खुलकर बातें की हैं। अपने रिश्ते के बारे में बात करने से लेकर बेवफाई के आरोपों और बॉलीवुड सुपरस्टार से शादी की चुनौतियों पर बात करने तक, सुनीता अपने बेबाक बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रही हैं।