‘गोविंदा चाहे 10 अफेयर करे’, Lock Upp में सुनीता आहूजा को आया गुस्सा, बोलीं- मेरे परिवार पर मत जाना

इसके बाद सुनीता बात करते हुए कहती हैं कि गोविंदा चाहे 10 अफेयर करे तुम्हें उससे क्या। उसे बोलने का हक किसी को भी नहीं है। सिर्फ मैं ही बोल सकती हूं। सुनीता आहूजा का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही उनका ब्रेकडाउन देखने को मिला था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं। अब सुनीता आहूजा का ये बयान सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। हालांकि अब लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला है। कई लोगों ने तो सुनीता पर ही सवाल उठा दिए हैं।