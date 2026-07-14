एथेनॉल पेट्रोल पर अपने बयान पर सौरभ जोशी ने मांगी माफी, विवाद बढ़ता देख बोले- इंजन में दिक्कत थी, E20 पेट्रोल में नहीं

हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद सौरभ जोशी ने अपनी कार को मर्सिडीज-बेन्स के सर्विस सेंटर पर जांच के लिए भेजा। वहां तकनीकी जांच में पता चला कि माइलेज कम होने की वजह पेट्रोल नहीं बल्कि इंजन से जुड़ी एक मैकेनिकल समस्या थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर हुई गलतफहमी के लिए वह माफी मांगते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाना या लोगों को भ्रमित करना नहीं था।