‘भाई तू एंटी नेशनल है’, एथेनॉल पेट्रोल पर बयान के बाद सौरभ जोशी हुए ट्रोल, ED की रेड का मंडराया खतरा

पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में अपनी मर्सिडीज कार की परफॉर्मेंस का जिक्र करते हुए कहा कि एथेनॉल पेट्रोल के इस्तेमाल के बाद उनकी कार की माइलेज पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पहले कार 17 की एवरेज देती थी, लेकिन अब माइलेज सिर्फ 5 रह गई है जिससे भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसके बाद कंपनी की तरफ से भी बयान आया जिसमें सौरभ के दावे को खारिज किया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है।