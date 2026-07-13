13 साल की उम्र में छेड़छाड़ का दर्द बयां करते राम कपूर को सुन, इमोशनल हुईं जेनेलिया देशमुख

राम ने ये भी बताया कि कुछ समय बाद उस छात्र ने उनसे माफी मांगी और लगातार अपने व्यवहार पर पछतावा जताया। धीरे-धीरे दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हुई और समय के साथ वो घटना पीछे छूटती चली गई। इस पर एक्टर का कहना था कि इस अनुभव ने उन्हें लोगों को समझना सिखाया और यही वजह है कि वो किसी भी समुदाय को लेकर नफरत या डर की भावना नहीं रखते। राम कपूर के इस इमोशनल खुलासे ने न केवल दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कठिन अनुभवों पर खुलकर बात करना कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है।