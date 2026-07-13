13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

शिल्पा शिंदे पर फूटा Shivangi Joshi की बहन का गुस्सा, Lock Upp में बहन को रोता देख बोलीं- इंसानियत ही नहीं है

Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp: लॉकअप में शिवांगी जोशी के साथ शिल्पा शिंदे का बर्ताव देखने के बाद शिवांगी की बहन शीतल जोशी का गुस्सा फूट पड़ा है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 13, 2026

Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp

Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp (सोर्स- @netflix)

Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp: रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में हर दिन नए समीकरण और नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो का केंद्र बनी हैं टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी, जिनके साथ हुए व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है।

शो के हालिया एपिसोड के बाद शिवांगी की बहन शीतल जोशी ने अभिनेत्री शिल्पा शिंदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक वरिष्ठ कलाकार से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती।

बीमारी के बावजूद शिवांगी से करवाया गया काम

हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि शिवांगी जोशी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें कमरे की सफाई करने के लिए कहा गया। शो के नए नियमों के तहत शिल्पा शिंदे को 'कंट्रोलर' और शिवांगी को 'डिपेंडेंट' की भूमिका दी गई है। इसी दौरान शिल्पा ने शिवांगी को अपने करीबी दोस्त हर्षद चोपड़ा से बातचीत सीमित रखने की भी सलाह दी।

एपिसोड के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने शिवांगी के धैर्य और संयम की तारीफ की, जबकि कुछ दर्शकों ने शिल्पा के रवैये पर सवाल उठाए।

बहन शीतल जोशी ने जताई नाराजगी

एपिसोड देखने के बाद शिवांगी की बहन शीतल जोशी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह यह देखकर बेहद निराश हैं कि एक अनुभवी कलाकार ने बीमार होने के बावजूद शिवांगी पर अकेले काम करने का दबाव बनाया। उनके अनुसार, घर के बाकी सदस्य भी स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद रवैये में कोई बदलाव नहीं आया।

शीतल ने अपनी बहन का समर्थन करते हुए कहा कि शिवांगी ने शो की शुरुआत से ही सम्मान और शालीनता के साथ अपना खेल खेला है। उन्होंने प्रशंसकों से भी अपील की कि वे इस मुश्किल समय में शिवांगी का साथ दें।

फैंस ने भी दिया समर्थन

शीतल के पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर #ShivangiJoshi ट्रेंड करने लगा। कई प्रशंसकों ने कहा कि शिवांगी ने पूरे मामले में धैर्य नहीं खोया और परिस्थितियों को शांत तरीके से संभाला। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि रियलिटी शो में बनाए गए नियमों के कारण प्रतियोगियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से ऐसे विवाद भी सामने आते हैं।

शो में बढ़ रहा है तनाव

'लॉक अप: सच या सजा' में लगातार बदलते नियम और रिश्ते प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। कंट्रोलर और डिपेंडेंट जैसी नई व्यवस्था ने घर के भीतर कई नए विवादों को जन्म दिया है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच बढ़ा यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या दोनों के रिश्तों में कोई बदलाव देखने को मिलता है।

फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद शो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। जहां एक ओर शिवांगी के समर्थक उनके पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दर्शकों की नजर अब आने वाले एपिसोड पर टिकी हुई है।

‘आप भी चार शादी कर लीजिए’, वारिस पठान ने नितेश राणे के आमिर खान के ‘ब्रांड एंबेसडर’ वाले बयान पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
Aamir Khan Third Marriage

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 02:44 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:36 pm

Hindi News / Entertainment / शिल्पा शिंदे पर फूटा Shivangi Joshi की बहन का गुस्सा, Lock Upp में बहन को रोता देख बोलीं- इंसानियत ही नहीं है

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘गुजराती कभी बिजनेस में नुकसान नहीं उठाते’, इंदौर जेल का किस्सा सुनाकर छा गए मुनव्वर फारूकी, फिर वायरल हुआ बयान

मुनव्वर फारूकी ने जेल का एक मजेदार किस्सा सुनाया
मनोरंजन

13 साल की उम्र में छेड़छाड़ का दर्द बयां करते राम कपूर को सुन, इमोशनल हुईं जेनेलिया देशमुख

Genelia Deshmukh and Ram Kapoor
मनोरंजन

‘भाई तू एंटी नेशनल है’, एथेनॉल पेट्रोल पर बयान के बाद सौरभ जोशी हुए ट्रोल, ED की रेड का मंडराया खतरा

Sourav Joshi Ethanol Petrol Controversy
मनोरंजन

CM विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ क्यों है खास? UK में रिलीज होगा अनकट वर्जन

CM Vijay Jana Nayagan
टॉलीवुड

Satluj Movie Controversy: गांव-गांव ‘सतलुज’ की स्क्रीनिंग करवा रहे अकाली दल का जसवंत सिंह से क्या है रिश्ता?

Satluj Movie Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.