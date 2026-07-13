शिल्पा शिंदे पर फूटा Shivangi Joshi की बहन का गुस्सा, Lock Upp में बहन को रोता देख बोलीं- इंसानियत ही नहीं है

'लॉक अप: सच या सजा' में लगातार बदलते नियम और रिश्ते प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। कंट्रोलर और डिपेंडेंट जैसी नई व्यवस्था ने घर के भीतर कई नए विवादों को जन्म दिया है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच बढ़ा यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या दोनों के रिश्तों में कोई बदलाव देखने को मिलता है।