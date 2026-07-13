शिल्पा शिंदे पर फूटा Shivangi Joshi की बहन का गुस्सा, Lock Upp में बहन को रोता देख बोलीं- इंसानियत ही नहीं है

Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp (सोर्स- @netflix)
Shivangi Joshi Sister Slams Shilpa Shinde Lock Upp: रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में हर दिन नए समीकरण और नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। इस बार शो का केंद्र बनी हैं टीवी अभिनेत्री शिवांगी जोशी, जिनके साथ हुए व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है।
शो के हालिया एपिसोड के बाद शिवांगी की बहन शीतल जोशी ने अभिनेत्री शिल्पा शिंदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक वरिष्ठ कलाकार से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं की जा सकती।
हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि शिवांगी जोशी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें कमरे की सफाई करने के लिए कहा गया। शो के नए नियमों के तहत शिल्पा शिंदे को 'कंट्रोलर' और शिवांगी को 'डिपेंडेंट' की भूमिका दी गई है। इसी दौरान शिल्पा ने शिवांगी को अपने करीबी दोस्त हर्षद चोपड़ा से बातचीत सीमित रखने की भी सलाह दी।
एपिसोड के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने शिवांगी के धैर्य और संयम की तारीफ की, जबकि कुछ दर्शकों ने शिल्पा के रवैये पर सवाल उठाए।
एपिसोड देखने के बाद शिवांगी की बहन शीतल जोशी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह यह देखकर बेहद निराश हैं कि एक अनुभवी कलाकार ने बीमार होने के बावजूद शिवांगी पर अकेले काम करने का दबाव बनाया। उनके अनुसार, घर के बाकी सदस्य भी स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद रवैये में कोई बदलाव नहीं आया।
शीतल ने अपनी बहन का समर्थन करते हुए कहा कि शिवांगी ने शो की शुरुआत से ही सम्मान और शालीनता के साथ अपना खेल खेला है। उन्होंने प्रशंसकों से भी अपील की कि वे इस मुश्किल समय में शिवांगी का साथ दें।
शीतल के पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर #ShivangiJoshi ट्रेंड करने लगा। कई प्रशंसकों ने कहा कि शिवांगी ने पूरे मामले में धैर्य नहीं खोया और परिस्थितियों को शांत तरीके से संभाला। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि रियलिटी शो में बनाए गए नियमों के कारण प्रतियोगियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से ऐसे विवाद भी सामने आते हैं।
'लॉक अप: सच या सजा' में लगातार बदलते नियम और रिश्ते प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। कंट्रोलर और डिपेंडेंट जैसी नई व्यवस्था ने घर के भीतर कई नए विवादों को जन्म दिया है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच बढ़ा यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या दोनों के रिश्तों में कोई बदलाव देखने को मिलता है।
फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद शो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। जहां एक ओर शिवांगी के समर्थक उनके पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दर्शकों की नजर अब आने वाले एपिसोड पर टिकी हुई है।
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